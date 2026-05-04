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Avião que bateu em prédio e caiu em BH pertencia a empresa de Teófilo Otoni

Aeronave seguia para São Paulo com cinco ocupantes. Piloto e copiloto morreram e três pessoas ficaram gravemente feridas

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
04/05/2026 16:15 - atualizado em 04/05/2026 19:20

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Avião bateu em prédio e caiu em Belo Horizonte, matando duas pessoas e deixando três feridos gravemente
Avião bateu em prédio e caiu em Belo Horizonte, matando o piloto o copiloto crédito: Leandro Couri/EM Data/DA Press

O avião de pequeno porte (prefixo PT-EYT), que bateu num prédio e caiu, no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4/5), é vinculado a uma empresa de internet, de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A aeronave saiu de Teófilo Otoni com destino a São Paulo e fez uma parada no aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O acidente aconteceu minutos depois da decolagem.

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O avião tinha cinco ocupantes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o copiloto morreram e três pessoas ficaram gravemente feridas.

Segundo registros na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é de propriedade de Flávio Loureiro Salgueiro e tem como operadora a empresa Inet Telecomunicações Ltda, de Teófilo Otoni.

Os donos do avião não estavam na aeronave no momento do acidente.

Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre as vítimas. Mas, conforme apurado em Teófilo Otoni, viajavam na aeronave um empresário da cidade, conhecido como Otoni Léo Berganholi e seus filhos. Também estava na aeronave o médico veterinário Fernando Moreira Souto, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Barbuda Souto (PDT). Fernando ocupava o banco do copiloto e morreu no acidente.

Segundo registro da Anac, o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. Ainda segundo a agência, a aeronave tem capacidade para cinco passageiros, além do piloto e suporta até 1,6 tonelada no momento da decolagem.

O bimotor, decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte, em frente a um supermercado EPA.

Com o impacto, partes da aeronave caíram no terreno do prédio e outras no estacionamento do centro de compras.

Investigação das causas do acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informa que, nesta segunda-feira (4/5) investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), com sede no Rio de Janeiro (RJ), foram acionados para a apuração sobre as causas do acidente com o avião matrícula PT – EYT, em Belo Horizonte.

“Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou a Anac.

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Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave
Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave Soraia Piva e Paulo Miranda/EM/D.A.Press

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