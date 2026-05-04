Queda de avião em BH: saiba quem são os mortos e feridos
Aeronave saiu da Pampulha às 12h16 e caiu por volta das 12h21 após atingir prédio no bairro Silveira; duas pessoas morreram e três ficaram feridas
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que as pessoas que morreram na queda de avião em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4/5) são Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, o piloto da aeronave, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto.
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Segundo a corporação, Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não desempenhava a função. A PCMG informou que não havia copiloto.
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Segundo a corporação, eram quatro passageiros e um piloto. Os três sobreviventes foram socorridos e encaminhados ao hospital. De acordo com a Polícia Civil, são eles: Arthur Schater Berganholi, de 25 anos; o pai dele, Leonardo Berganholi Martins, de 50; e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos.
Queda
Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5). Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave.
O bimotor decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h15 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado Epa. Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras.
Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia.
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Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.