Queda de avião em BH: ‘Achei que era operação policial’, diz vizinho

O morador de um prédio vizinho ao atingido por um monomotor na manhã desta segunda-feira (4/5) no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, relatou que o barulho emitido pelo avião ao passar perto do edifício era tão alto que ele achou se tratar de uma operação policial.

Gabriel Silva Campos Moreira é personal trainer e mora no sexto andar, de onde conseguiu ver o acidente segundos após acontecer. “Achei que não era nada, mas dois, três segundos depois ouvi a colisão. Saí para ver o que tinha acontecido e já tinha movimento de polícia e bombeiros”, contou. Segundo o personal trainer, tudo aconteceu muito rápido.

O homem disse que o som da batida também foi muito forte. “Achei que fosse uma explosão, o susto foi muito grande”, completa.



Acidente

O avião de pequeno porte tinha cinco ocupantes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas.

Duas vítimas foram retiradas dos destroços com múltiplas fraturas e encaminhadas em estado grave para atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando na remoção das outras vítimas que permanecem na área do acidente. A confirmação oficial do número de mortos ainda depende de atestado do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas entre moradores do prédio atingido. As causas do acidente estão sendo investigadas.



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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice