Veja vídeo do momento da queda do avião em BH

Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4/5).

Nas imagens cedidas ao Estado de Minas pela TV Globo Minas, é possível ver o avião em uma posição mais baixa do que o comum. O Globocop, helicóptero da emissora circulava pela região no momento do acidente e registrou o bimotor na hora da colisão com o prédio.

O repórter da Globo Guilherme Pimenta apontou que a equipe que estava no helicóptero observou que a aeronave sobrevoava em baixa altitude e que decidiram acompanhar o movimento dela. "É uma adrenalina muito forte testemunhar isso do alto. É uma uma emoção genuína para quem não convive com a parte técnica da navegabilidade", narra Pimenta.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e um passageiro morreram, e outros três passageiros ficaram gravemente feridos.