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ACIDENTE

Veja vídeo do momento da queda do avião em BH

As imagens da queda foram registradas pelo Globocop, aeronave da TV Globo, que circulava pela região na hora do acidente

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04/05/2026 14:40 - atualizado em 04/05/2026 15:32

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Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram
Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram crédito: : Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4/5).

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Nas imagens cedidas ao Estado de Minas pela TV Globo Minas, é possível ver o avião em uma posição mais baixa do que o comum. O Globocop, helicóptero da emissora circulava pela região no momento do acidente e registrou o bimotor na hora da colisão com o prédio. 

O repórter da Globo Guilherme Pimenta apontou que a equipe que estava no helicóptero observou que a aeronave sobrevoava em baixa altitude e que decidiram acompanhar o movimento dela. "É uma adrenalina muito forte testemunhar isso do alto. É uma uma emoção genuína para quem não convive com a parte técnica da navegabilidade", narra Pimenta.   

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e um passageiro morreram, e outros três passageiros ficaram gravemente feridos. 

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