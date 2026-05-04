Bombeiros retiram carro após queda de avião em BH por risco de explosão

Um veículo modelo HB20 que estava estacionado próximo ao local onde o avião de pequeno porte caiu, no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi retirado pelos bombeiros por risco de explosão.

O carro foi inicialmente empurrado pela equipe para fora da área de risco. Depois, já em segurança, o proprietário ligou o veículo e o retirou do estacionamento do supermercado EPA.

O automóvel é de Viçosa. O motorista, que estava com a esposa no local para fazer compras, não quis dar entrevista.

O avião de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (4/5) após permanecer cerca de cinco minutos no ar. A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e, cerca de cinco minutos depois, atingiu um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima.

Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras três ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII.

Com o impacto, parte da aeronave caiu dentro do terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de um centro comercial em frente.

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Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o modelo é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário é Flavio Loureiro Salgueiro.