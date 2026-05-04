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Bombeiros retiram carro após queda de avião em BH por risco de explosão

Veículo estava estacionado próximo ao local da queda no bairro Silveira e foi empurrado para fora da área de risco

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Repórter
04/05/2026 15:09 - atualizado em 04/05/2026 15:26

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Equipe dos bombeiros precisou remover carro de área de risco após queda de avião em BH
Equipe dos bombeiros precisou remover carro de área de risco após queda de avião em BH crédito: Gladston /EM/D.A.Press

Um veículo modelo HB20 que estava estacionado próximo ao local onde o avião de pequeno porte caiu, no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi retirado pelos bombeiros por risco de explosão.

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O carro foi inicialmente empurrado pela equipe para fora da área de risco. Depois, já em segurança, o proprietário ligou o veículo e o retirou do estacionamento do supermercado EPA.

O automóvel é de Viçosa. O motorista, que estava com a esposa no local para fazer compras, não quis dar entrevista.

O avião de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (4/5) após permanecer cerca de cinco minutos no ar. A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e, cerca de cinco minutos depois, atingiu um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima. 

Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras três ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII.

Com o impacto, parte da aeronave caiu dentro do terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de um centro comercial em frente.

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Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o modelo é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário é Flavio Loureiro Salgueiro.

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