Bombeiros retiram carro após queda de avião em BH por risco de explosão
Veículo estava estacionado próximo ao local da queda no bairro Silveira e foi empurrado para fora da área de risco
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Um veículo modelo HB20 que estava estacionado próximo ao local onde o avião de pequeno porte caiu, no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi retirado pelos bombeiros por risco de explosão.
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O carro foi inicialmente empurrado pela equipe para fora da área de risco. Depois, já em segurança, o proprietário ligou o veículo e o retirou do estacionamento do supermercado EPA.
O automóvel é de Viçosa. O motorista, que estava com a esposa no local para fazer compras, não quis dar entrevista.
O avião de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (4/5) após permanecer cerca de cinco minutos no ar. A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e, cerca de cinco minutos depois, atingiu um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima.
Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras três ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII.
Com o impacto, parte da aeronave caiu dentro do terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de um centro comercial em frente.
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Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o modelo é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário é Flavio Loureiro Salgueiro.