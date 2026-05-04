Queda de avião em BH: relembre acidentes aéreos em Minas

A queda de avião de pequeno porte bateu em um prédio residencial no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira (04/05), é mais um episódio de uma sequência que, nos últimos dois anos, acumulou mortes, investigações e debates sobre a segurança da aviação em Minas Gerais.

O cenário não é novo. Em fevereiro de 2025, o Brasil registrou um acidente aéreo a cada dois dias entre janeiro e fevereiro daquele mesmo ano, segundo o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer). Minas Gerais esteve no centro dessa estatística, com dois acidentes contabilizados apenas nas primeiras semanas.

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Acidentes aéreos recentes em Minas

2025

Em janeiro de 2025, um helicóptero que realizava pulverização agrícola caiu na Fazenda Cachoeira, em Cruzília. O acidente aconteceu durante um voo panorâmico de retorno e vitimou o piloto e dois funcionários da fazenda. A aeronave pegou fogo após o impacto.

Em abril do mesmo ano, um helicóptero caiu na zona rural de Nova Resende, no Sul de Minas. As duas pessoas a bordo sofreram ferimentos leves. A aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso pela Anac há quase um ano e não tinha permissão para voar.

2024

O helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, colidiu com a Serra de Ouro Preto em outubro de 2024. A equipe retornava a Belo Horizonte após atender outro acidente aéreo. Morreram seis pessoas, sendo elas quatro militares, um médico e um enfermeiro do Samu, no primeiro acidente aéreo com morte na história da corporação.

Um avião Cessna 208B da Polícia Federal caiu logo após decolar do Aeroporto da Pampulha em março de 2024. Dois agentes do Centro de Operações Aerotáticas morreram. Um terceiro ocupante sobreviveu e foi levado ao Hospital João XXIII.

No Anel Rodoviário de Belo Horizonte, um helicóptero da PRF que resgatava vítimas de um engavetamento perdeu potência na decolagem, em janeiro de 2024. A aeronave fez um pouso forçado na Avenida Tereza Cristina, no Barreiro, atingindo telhados de casas. Estavam a bordo seis pessoas, incluindo a vítima do acidente de trânsito.

2023

A queda de um monomotor sobre duas casas no bairro Jardim Montanhês, próximo ao Aeroporto Carlos Prates, em março de 2023, causou a morte do piloto. A filha dele, que também estava na aeronave, ficou gravemente ferida. Esta foi a quinta morte ligada a acidentes aéreos na região do aeroporto em quatro anos.

Em junho de 2025, o laudo do acidente ocorrido em março de 2023 no bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte, foi concluído pelo Cenipa. A investigação apontou que o piloto não poderia estar voando pois tinha histórico de crises convulsivas e diagnóstico de epilepsia, além de não usar os óculos exigidos pelo seu certificado médico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria