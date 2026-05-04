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ACIDENTE AÉREO

Local do acidente de avião em BH fica a seis quilômetros de aeroporto

Aeronave de pequeno porte bateu em prédio no Bairro Silveira após decolar do terminal na Pampulha

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ARTUR BÚRIGO
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Repórter
04/05/2026 14:44 - atualizado em 04/05/2026 14:51

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Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de supermercado
Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de supermercado crédito: Leandro Cour/EM/D. A. Press

avião de pequeno porte bateu na parte lateral de um prédio cerca de cinco minutos após decolar no final da manhã desta segunda-feira (4/5) do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. A Rua Ilacir Pereira Lima, no Bairro Silveira, região Nordeste da capital, onde aconteceu o acidente, fica a aproximadamente seis quilômetros do terminal.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras três ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII. Ainda não há informações sobre feridos no edifício.

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Segundo as primeiras informações, a aeronave, um bimotor, saiu do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um edifício de três andares na altura do número 667 da Rua Ilacir Pereira Lima, em frente ao supermercado EPA.

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram enviadas ao local. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

O avião é de matrícula PT-EYT e tem situação normal de aeronavegação, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

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*Com informações de Quéren Hapuque

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