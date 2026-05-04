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VIOLÊNCIA SEXUAL

MG: adolescente de 13 anos denuncia ter sido abusada por vizinho, de 61

Crime ocorreu em Sete Lagoas quando a jovem seguia para uma padaria. Vítima conseguiu escapar após intervenção de testemunha

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
04/05/2026 15:44

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Ao ser questionado pela polícia, o homem confessou ter abusado da afilhada outras vezes
O Conselho Tutelar acompanha o caso ocorrido em Sete Lagoas, na Região Central do estado crédito: Reprodução/Freepik

Uma adolescente de 13 anos denuncia ter sido vítima de abuso sexual nesse domingo (3/4) em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado. O crime teria sido praticado por um vizinho de 61 anos. 

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Aos policiais, a vítima relatou que seguia para uma padaria quando foi abordada pelo homem. Ele utilizou força física para contê-la e praticou atos libidinosos por cima de suas roupas. A jovem gritou por socorro e conseguiu escapar quando uma testemunha se aproximou. O agressor fugiu em um Fiat Uno azul.

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Militares realizaram buscas na casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. A companheira do homem afirmou desconhecer seu paradeiro. O Conselho Tutelar acompanha o caso e o policiamento segue em rastreamento para prender o autor.

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