Grande BH: mulher é presa ao matar homem com cinco tiros em Esmeraldas

Um homem de 25 anos foi morto a tiros na madrugada desse domingo (3/5), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita do crime.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 2h. O irmão da vítima relatou ter ouvido disparos e, em seguida, foi informado por vizinhos de que o familiar havia sido baleado no quintal da residência, onde já foi encontrado sem vida.

O irmão informou que horas antes do crime, a vítima e a suspeita foram vistos discutindo pouco antes dos disparos. O homem também tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante as buscas, os militares localizaram o endereço da suspeita. No local, ela foi encontrada em um dos cômodos da casa e apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido, primeiro informando que não estava com a vítima e depois que foi apenas buscar cocaína, o que levantou suspeitas. Diante disso, foi presa.

A perícia da Polícia Civil recolheu 11 cartuchos deflagrados de calibre .380 e constatou cinco perfurações no corpo da vítima, incluindo na cabeça, pernas, abdômen e região lombar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o caso segue em investigação.