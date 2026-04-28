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JUSTIÇA

BH: homem que atropelou ex-patrão vira réu por tentativa de homicídio

Crime no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), teria sido motivado por discussão sobre acerto de contas na demissão

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Wellington Barbosa
Leandro Couri
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
28/04/2026 06:07 - atualizado em 28/04/2026 07:13

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Suspeito promoveu um quebra-quebra no local, danificando quatro veículos dentro da oficina e outro no momento do atropelamento
Suspeito promoveu um quebra-quebra no local, danificando quatro veículos dentro da oficina e outro no momento do atropelamento crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Lucas Gomes de Andrade, de 26 anos, acusado de atropelar o ex-patrão em uma oficina mecânica no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), virou réu por tentativa de homicídio e dano qualificado. A decisão foi tomada nessa segunda-feira (27/4) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

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O caso aconteceu no fim de fevereiro deste ano e teria sido motivado por uma discussão envolvendo o pagamento do acerto trabalhista. A vítima, o empresário Anderson Cássio Ferreira, de 52 anos, relatou que o ex-funcionário também promoveu um quebra-quebra na oficina, danificando quatro veículos no interior do estabelecimento e outro durante o atropelamento.

Segundo Anderson, o suspeito pediu demissão na Quarta-feira de Cinzas e retornou cerca de dez dias depois para receber o pagamento, mas não concordou com o valor apresentado. “Orientei a procurar a Justiça para resolver a questão”, afirmou na época.

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Imagens registraram os danos causados na oficina, incluindo para-brisas destruídos depois do uso de uma barra de ferro. O empresário sofreu fraturas nas costelas e na clavícula, além de escoriações pelo corpo.

Ainda conforme a vítima, o suspeito já teria se envolvido em problemas semelhantes em outros empregos, incluindo acusações de danos e furto de ferramentas.

Atualmente, Lucas Gomes de Andrade está preso.

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O empresário sofreu fraturas nas costelas e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo
O empresário sofreu fraturas nas costelas e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo Leandro Couri/EM/D.A.Press

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