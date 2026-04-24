Mulher descobre que é amante, conta para esposa e é atropelada pelo homem
Suspeito sofreu tentativa de linchamento por moradores e foi encaminhado a hospital na região
Uma mulher de 24 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na noite de quarta-feira (22/4), no Bairro Funcionários, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito de 48 anos teria atacado a vítima depois de ela descobrir que ele era casado e contar o caso à esposa.
De acordo com a ocorrência, a mulher foi até a casa do homem para contar a situação para a esposa. Em seguida, ele a perseguiu e, já na rua, a atropelou com um carro modelo Renault Logan e a esfaqueou no peito.
O suspeito foi detido por moradores em um condomínio no Bairro Três Barras, onde foi encontrado com uma faca e estava sofrendo uma tentativa de linchamento por populares antes da chegada da polícia.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. O estado de saúde não foi divulgado. O homem também foi levado à unidade de saúde devido aos ferimentos sofridos durante a tentativa de linchamento.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e o veículo utilizado no crime foi removido para um pátio. O caso segue sob investigação.