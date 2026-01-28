Colecionadores mirins: museu de BH fará encontro entre amantes de minerais

Pedrinhas coloridas, cristais brilhantes, curiosidade e muita troca de conhecimento. É nesse clima que o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal recebe, neste sábado (31), o EncontriMM – Encontro de Colecionadores Mirins de Minerais, evento gratuito que convida crianças, adolescentes e suas famílias para uma tarde inteira dedicada ao universo dos minerais.

Em sua 4ª edição, o EncontriMM acontece das 14h às 17h e encerra oficialmente a programação Férias no Museu, que ao longo do mês ofereceu oficinas e contações de histórias para o público infantil. A proposta é dar espaço para que crianças que colecionam “pedrinhas” — muitas vezes sem nem perceber que fazem parte de um acervo — possam expor, trocar e conversar sobre aquilo que as encanta.

“A ideia surgiu a partir do encontro de colecionadores adultos, que já está na 14ª edição. A gente percebeu esse interesse nas crianças e pensou: por que não fomentar esse colecionismo desde cedo?”, explica Paola Oliveira, gerente de Relacionamento do Museu. Segundo ela, o evento nasceu justamente para estimular a curiosidade científica de forma acessível, democrática e sem filtros. “Aqui, qualquer pedra vale. O que importa é o valor que aquilo tem para a criança", completou.

Trocas de pedras e descobertas

Ao todo, 25 crianças e adolescentes se inscreveram para expor suas coleções, ocupando cerca de 20 mesas no espaço do museu. Entre os minerais mais comuns estão diferentes tipos de quartzo, como o rosa e o fumê, além de hematitas e basaltos, geralmente coletados em trilhas, sítios ou passeios em família. Mas também aparecem amostras raras, como meteoritos, fósseis e minerais com histórias pessoais por trás.

Além da exposição, o público poderá acompanhar mesas educativas com especialistas do museu, orientações sobre identificação e conservação de minerais e até uma mesa dedicada a minerais radioativos, com bate-papo pensado especialmente para as crianças.

“O EncontriMM é uma forma de divulgação científica. A gente acredita que ciência não precisa ser chata ou distante, ela pode ser lúdica, curiosa e divertida”, reforça Paola.

De criança curiosa a estudante de geologia

Entre os participantes está Vitor de Carvalho Maia, hoje com 20 anos e estudante de geologia, mas que começou no evento ainda criança. Ele participou de todas as edições do EncontriMM desde o início e hoje atua como uma espécie de mentor dos pequenos colecionadores.

“Eu comecei com 10, 11 anos, por curiosidade mesmo. Sempre gostei de química, de pesquisar, e isso acabou influenciando totalmente a escolha do meu curso”, conta. Atualmente, Vitor tem cerca de 700 amostras em sua coleção, organizada por classes químicas, com foco em minerais brasileiros.

“O encontro me apresentou professores, pesquisadores e até meu orientador de iniciação científica. Estar aqui, trocar com outras pessoas que gostam da mesma coisa, incentiva muito”, diz.

Programa para toda a família

Embora as inscrições para expor as coleções já estejam encerradas, o evento é aberto ao público e indicado para toda a família. A expectativa é de que entre 300 e 500 pessoas circulem pelo museu ao longo da tarde.

“A ideia é que novas crianças se interessem e participem das próximas edições. Às vezes tudo começa com uma pedrinha guardada no bolso”, resume Paola.

Serviço



EncontriMM – Encontro de Colecionadores Mirins de Minerais

31 de janeiro (sábado)

14h às 17h

MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal

Praça da Liberdade, 680 – Funcionários, BH

Entrada gratuita

www.mmgerdau.org.br