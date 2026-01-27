Cinemas gratuitos fecham as férias com sessões especiais em BH

Em clima de despedida das férias, nesta última semana de janeiro, três cinemas de Belo Horizonte - Humberto Mauro, Cine Santa Tereza e Cine Graciano - promovem uma maratona de sessões gratuitas. Na programação estão produções nacionais, clássicos do cinema mundial, filmes contemporâneos, curtas, documentários e animações para todas as idades.

O Cine Santa Tereza puxa o movimento com a Mostra de Cinema do Verão Arte Contemporânea, em cartaz até sábado (31/1). Com sessões de terça a sexta-feira, das 10h às 21h, e no sábado, das 16h às 21h, o espaço convida públicos de todas as idades a mergulhar em uma seleção diversa, que percorre gêneros como drama, documentário e ficção, com foco em temas ligados à arte, ao corpo, à memória e a questões sociais.

Entre os destaques internacionais está o documentário francês "Sistema K", do diretor Renaud Barret, que mergulha na cena artística contemporânea de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Em meio ao caos político e social, a obra destaca a cultura como forma de sobrevivência e como grito de ira.

A mostra também apresenta uma seleção da Coleção Portrait CN D, do Centre National de la Danse, com filmes dedicados a nomes fundamentais da dança contemporânea. Em "Maguy Marin ou como dizer", o público acompanha a relação da coreógrafa com a palavra e o som como motores do movimento. Em "Solitude(s), sobre Mathilde Monnier", o documentário aborda a solidão e a singularidade dentro do coletivo, enquanto "Asha Thomas, pura energia" revela a força expressiva da bailarina e coreógrafa norte-americana na França.

A produção brasileira também ganha destaque na programação, com nove filmes do cineasta mineiro Marcos Pimentel. Entre os longas está o documentário "Fé e Fúria", que discute os conflitos religiosos nas periferias urbanas, enquanto "Amanhã" reflete sobre os encontros e desencontros da sociedade brasileira contemporânea. Curtas como "Biografia do Tempo", "Ilha" e "Pele" refletem sobre memória, identidade e paisagem urbana, enquanto "Dia de Reis" transporta Shakespeare para o sertão mineiro, celebrando a tradição da Folia de Reis.

O encerramento fica por conta do drama "O Silêncio das Ostras", que acompanha a trajetória de uma menina marcada por perdas em uma vila operária. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, mas se não conseguir retirar online, pode ficar tranquilo, metade dos ingressos estarão disponíveis na bilheteria do cinema, 30 minutos antes de cada sessão. Para consultar a programação completa acesse o site da PBH.

Outro espaço que entra no clima de despedida das férias é o Cine Graciano, novo cinema gratuito da cidade na Região Noroeste, que aposta em um conjunto de filmes contemporâneos do cinema nacional. A programação destaca narrativas que dialogam com memória, cotidiano e questões sociais.

Entre as películas exibidas está "Procura-se Irenice", documentário que resgata a história da atleta mineira Irenice Maria Rodrigues, vítima de discriminação racial durante a ditadura militar, apagada dos registros esportivos oficiais. A sessão segue com "Forrando a Vastidão", filmado em Sabará, que fabula o cotidiano doméstico de uma dona de casa, e "Ser Feliz no Vão", que discute o direito à cidade a partir do deslocamento de corpos negros e periféricos.

O público infantil também ganha um espaço especial, com a Sessão da Tarde dedicada à Mostra Múmia. A programação reúne cinco animações que abordam temas como amizade, luto, imaginação e diversidade. A última sessão do mês fica com "Neirud", documentário que reconstrói a trajetória de uma lutadora circense e revisita memórias familiares. A agenda completa pode ser consultada nas redes sociais do cinema @filmederua. Para participar, não é preciso retirar ingresso antecipadamente, é "só chegar!".



No Palácio das Artes, o Cine Humberto Mauro abre o ano com uma grande mostra dedicada a dois ícones do cinema clássico norte-americano: Marilyn Monroe e Billy Wilder. As sessões em cartaz até 28 de fevereiro, reúnem filmes estrelados por Monroe, obras dirigidas por Wilder e títulos que marcam a parceria entre atriz e cineasta, em uma programação ampla que passa por gêneros como comédia, drama, romance e filme noir.

A programação com 30 filmes, sendo de um a três por dia, de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h, passa por clássicos como "O Pecado Mora ao Lado", "Quanto Mais Quente Melhor" - estes sendo as colaborações entre a atriz e diretor - e"Pacto de Sangue"o diretor que dividem espaço com outros títulos que revelam a versatilidade de Marilyn Monroe e o olhar crítico e afiado de Billy Wilder sobre poder, desejo e espetáculo.

A mostra conta ainda com sessões comentadas, convidando o público a revisitar o cinema clássico sob novas perspectivas desse período marcante do cinema mundial. A lista completa dos filmes pode ser consultada no site do cinema. Para participar, os ingressos podem ser retirados on-line pelo site da Eventim, no dia em que o filme será exibido a partir das 12h. Se os ingressos estiverem esgotados pode ficar tranquilo, pois metade é distribuído presencialmente na bilheteria do cinema, 30 minutos antes da sessão, mediante apresentação de documento com foto.

