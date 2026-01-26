BH: escolas municipais promovem última 'semana da criança' das férias

Para encerrar as férias com chave de ouro, escolas municipais de Belo Horizonte preparam uma programação especial gratuita até sexta-feira (30/1). Durante cinco dias de muita diversão, a começar nesta segunda (26/1), crianças e adolescentes de 4 a 14 anos poderão aproveitar uma agenda cheia de atividades culturais, esportivas e recreativas.

A proposta, segundo uma das organizadoras do projeto e integrante da Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED), Luana Oliveira, transforma as escolas em espaços culturais para a comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e amizade. “O programa Escola nas Férias é importante, pois garante o direito ao lazer a estudantes e comunidade nos períodos de férias escolares. Além disso, colabora para a noção de pertencimento dos estudantes, o que pode levar a melhorias no clima escolar”.

Nesta edição, o programa acontece em mais de 200 instituições de ensino espalhadas pelas nove regionais da cidade, entre Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e creches parceiras. A lista completa das instituições pode ser consultada no final da matéria.

A programação é definida por cada instituição, mas pensada para agradar diferentes idades e perfis. Ao longo da semana, as crianças participam de gincanas, jogos coletivos, oficinas de dança, culinária e artes, atividades em brinquedos infláveis, caça ao tesouro, além de dinâmicas de integração e práticas esportivas. Sessões de cinema, circo, apresentações culturais e brincadeiras tradicionais e momentos de descanso e relaxamento também fazem parte da agenda, criando um ambiente leve e acolhedor.

Para além dos muros da escola, serão oferecidos passeios para todos os participantes, com a finalidade de proporcionar experiências fora do ambiente escolar. Visitas a parques, espaços de lazer e atividades como boliche estão entre as possibilidades, sempre com acompanhamento de profissionais e foco na segurança.

Outro destaque do projeto é o cuidado com a alimentação. Durante todo o período de permanência na escola cada criança vai receber três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Crianças no primeiro dia de Escola nas Férias no refeitório da Escola Municipal Francisca de Paula, no Bairro Cinquentenário, na Região Oeste da capital mineira Túlio Santos/EM/D.A. Press

Criado em 2019, a iniciativa já é conhecida por algumas famílias belo-horizontinas e rotina no calendário de férias. Para Larissa Ferreira dos Santos, atendente de 28 anos e mãe de Kauã, de 10, e Enzo, de 4, a participação do filho mais velho virou tradição. A jovem conta que Kauã adora a experiência. "Fico feliz quando ele vai para a Escola nas Férias. Essa é a terceira vez que ele participa e lá ele é muito bem cuidado e aproveita bastante com os amigos".

Grávida de sua segunda filha, a profissional de educação física Gabriela de Moura Torres, de 31 anos, mãe da pequena Júlia de 6, conta que encontrou no programa uma maneira de deixar a filha se divertir nas férias enquanto vai nas consultas. "É a primeira vez que ela participa. Estou no último mês de gestação e preciso de ir ao médicos e deixar ela na escola está sendo ótimo. Ela já estuda nessa escola, é um lugar seguro e tem muitos amiguinhos".

O programa é aberto para toda a comunidade, até para crianças e adolescente que não estão matriculados na rede municipal de ensino. Para participar, pais ou responsáveis devem procurar a secretaria da escola escolhida, preencher um formulário de inscrição e pronto, a vaga está garantida. As inscrições permanecem abertas até o encerramento do programa, na sexta-feira, permitindo que as famílias se organizem conforme a disponibilidade.

Para que ninguém fique de fora da diversão, participantes com deficiência ou necessidades especiais que se inscreverem no programa terão disponíveis profissionais de apoio ao educando, de modo que todos possam viver essa oportunidade de forma plena, com contribuições significativas para o seu desenvolvimento integral.

Sem limites de vagas, a expectativa é de que sejam atendidos mais de 32 mil participantes. “Esperamos que seja divertido e atraente para todos os participantes. Será o início de uma semana que fortalecerá vínculos comunitários e criará boas memórias, além de apoiar as famílias que precisam de suporte durante as férias escolares", finaliza Luana.

Confira a lista completa das escolas participantes:

Barreiro

Escola Municipal Aires da Mata Machado

Escola Municipal Ana Alves Teixeira

Escola Municipal Antônio Aleixo

Escola Municipal Aurélio Buarque De Holanda

Escola Municipal Ciac Lucas Monteiro Machado

Escola Municipal Cônego Sequeira

Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri

Escola Municipal Dulce Maria Homem

Escola Municipal Edith Pimenta da Veiga

Escola Municipal Eloy Heraldo Lima

Escola Municipal Helena Antipoff

Escola Municipal Luiz Gatti

Escola Municipal Presidente Itamar Franco

Escola Municipal Professor Hilton Rocha

Escola Municipal Professor Mello Cançado

Escola Municipal Professora Isaura Santos

Escola Municipal Solar Rubi

Escola Municipal União Comunitária

Escola Municipal Vinícius de Moraes

Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães

Escola Municipal Antônio Salles Barbosa

Escola Municipal Jonas Barcellos Corrêa

Escola Municipal Luiz Gonzaga Júnior

Escola Municipal Padre Flávio Giammetta

Escola Municipal Pedro Aleixo

Escola Municipal Pedro Nava

Escola Municipal Polo de Educação Integrada

Escola Municipal Sebastião Guilherme De Oliveira

Escola Municipal de Educação Infantil Águas Claras

Escola Municipal de Educação Infantil Bairro Das Indústrias

Escola Municipal de Educação Infantil Cardoso

Escola Municipal de Educação Infantil Diamante

Escola Municipal de Educação Infantil Itaipu

Escola Municipal de Educação Infantil Jatobá IV

Centro de Educacao Infantil Santa Clara

Creche Abrigo Coração de Jesus

Creche Casinha da Vovó

Creche Comunitária João Augusto Bitarães Filhos de Deus

Instituto Educacional Caminhar

Creche Dona Quita Tolentino

Creche São José Operário

Centro-Sul

Escola Municipal Benjamim Jacob

Escola Municipal Mestre Paranhos

Escola Municipal Padre Guilherme Peters

Escola Municipal Santo Antônio

Escola Municipal Theomar De Castro Espíndola

Escola Municipal Ulysses Guimarães

Escola Municipal Imaco

Escola Municipal Marconi

Escola Municipal Paulo Mendes Campos

Escola Municipal Presidente João Pessoa

Escola Municipal Professor Edson Pisani

Escola Municipal Senador Levindo Coelho

Escola Municipal Vila Fazendinha

Escola Municipal de Educação Infantil Cafezal

Escola Municipal de Educação Infantil Capivari

Escola Municipal de Educação Infantil São João

Escola Municipal de Educação Infantil Timbiras

Escola Municipal de Educação Infantil Vila Conceição

Leste

Escola Municipal Fernando Dias Costa

Escola Municipal George Ricardo Salum

Escola Municipal Israel Pinheiro

Escola Municipal Monsenhor João Rodrigues de Oliveira

Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira

Escola Municipal Professor Domiciano Vieira

Escola Municipal Professor Lourenço De Oliveira

Escola Municipal Professora Alcida Torres

Escola Municipal Santos Dumont

Escola Municipal Wladimir de Paula Gomes

Escola Municipal Doutor Júlio Soares

Escola Municipal Emídio Berutto

Escola Municipal Levindo Lopes

Escola Municipal de Educação Infantil Baleia

Escola Municipal de Educação Infantil Caetano Furquim

Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso

Escola Municipal de Educação Infantil Taquaril

Nordeste

Escola Municipal Agenor Alves De Carvalho

Escola Municipal Carolina Maria De Jesus

Escola Municipal Francisco Bressane De Azevedo

Escola Municipal Governador Carlos Lacerda

Escola Municipal Governador Ozanam Coelho

Escola Municipal Henriqueta Lisboa

Escola Municipal Honorina Rabello

Escola Municipal Oswaldo França Júnior

Escola Municipal Pérsio Pereira Pinto

Escola Municipal Prefeito Souza Lima

Escola Municipal Professor Paulo Freire

Escola Municipal Professora Consuelita Cândida

Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti

Escola Municipal Professora Maria Mazarello

Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo

Escola Municipal Américo Renê Giannetti

Escola Municipal Anísio Teixeira

Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares

Escola Municipal Jardim Vitória

Escola Municipal José De Calasanz

Escola Municipal Maria Da Assunção De Marco

Escola Municipal teiro Lobato

Escola Municipal Murilo Rubião

Escola Municipal Professor Edgar Da Matta Machado

Escola Municipal Professor Milton Lage

Escola Municipal Professora Acidália Lott

Escola Municipal Professora Helena Abdalla

Escola Municipal Sobral Pinto

Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Vitória III

Escola Municipal de Educação Infantil Parque Real

Escola Municipal de Educação Infantil Vila Maria

Noroeste

Escola Municipal Belo Horizonte

Escola Municipal Carlos Góis

Escola Municipal Maria De Rezende Costa

Escola Municipal Professor Cláudio Brandão

Escola Municipal Professor João Camilo De Oliveira Torres

Escola Municipal Arthur Guimarães

Escola Municipal Augusta Medeiros

Escola Municipal Dom Bosco

Escola Municipal Dom Jaime de Barros Câmara

Escola Municipal Honorina de Barros

Escola Municipal João Pinheiro

Escola Municipal Luigi Toniolo

Escola Municipal Monsenhor Artur de Oliveira

Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo

Escola Municipal Padre Edeimar Massote

Escola Municipal de Educação Infantil California

Escola Municipal de Educação Infantil California III

Escola Municipal de Educação Infantil Cornélio Vaz de Melo

Escola Municipal de Educação Infantil Pituchinha

Escola Municipal de Educação Infantil Sabinópolis

Escola Municipal de Educação Infantil Vila Senhor dos Passos

Norte

Escola Municipal Cônsul Antônio Cadar

Escola Municipal Desembargador Loreto Ribeiro De Abreu

Escola Municipal Florestan Fernandes

Escola Municipal Herbert José de Souza

Escola Municipal Jardim Felicidade

Escola Municipal Minervina Augusta

Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga

Escola Municipal Rui da Costa Val

Escola Municipal Sebastiana Novais

Escola Municipal Secretário Humberto Almeida

Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira

Escola Municipal Francisco Campos

Escola Municipal Hélio Pellegrino

Escola Municipal Hilda Rabello Matta

Escola Municipal José Maria Dos Mares Guia

Escola Municipal Maria Silveira

Escola Municipal Sérgio Miranda

Escola Municipal Tristão da Cunha

Escola Municipal Josefina Souza Lima

Escola Municipal de Educação Infantil Xodó Marise

Oeste

Escola Municipal Francisca de Paula

Escola Municipal João do Patrocínio

Escola Municipal Magalhães Drumond

Escola Municipal Mestre Ataíde

Escola Municipal Salgado Filho

Escola Municipal Ensino Especial Frei Leopoldo

Escola Municipal Hugo Werneck

Escola Municipal Oswaldo Cruz

Escola Municipal Padre Henrique Brandão

Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros

Escola Municipal Professor Mário Werneck

Escola Municipal Professora Efigênia Vidigal

Escola Municipal Tenente Manoel Magalhães Penido

Escola Municipal de Educação Infantil Gameleira

Escola Municipal de Educação Infantil Grajaú

Escola Municipal de Educação Infantil Palmeiras

Pampulha

Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia

Escola Municipal Francisca Alves

Escola Municipal Anne Frank

Escola Municipal Aurélio Pires

Escola Municipal Dom Orione

Escola Municipal José Madureira Horta

Escola Municipal Júlia Paraíso

Escola Municipal Lídia Angélica

Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto

Escola Municipal Marlene Pereira Rancante

Escola Municipal Professor Amilcar Martins

Escola Municipal Professora Alice Nacif

Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo

Escola Municipal Santa Terezinha

Escola Municipal de Educação Infantil Manacas

Escola Municipal de Educação Infantil Vila Antena

Escola Municipal de Educação Infantil Alessandra Salum Cadar

Venda Nova

Escola Municipal Dora Tomich Laender

Escola Municipal Dr. José Xavier Nogueira

Escola Municipal Joaquim Dos Santos

Escola Municipal José Maria Alkmim

Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães

Escola Municipal Zilda Arns

Centro de Atividades Comunitárias Venda Nova

Escola Municipal Adauto Lúcio Cardoso

Escola Municipal Antônia Ferreira

Escola Municipal Antônio Gomes Horta

Escola Municipal Armando Ziller

Escola Municipal Carlos Drummond De Andrade

Escola Municipal Cora Coralina

Escola Municipal Deputado Renato Azeredo

Escola Municipal Elisa Buzelin

Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa

Escola Municipal Gracy Vianna Lage

Escola Municipal Jardim Leblon

Escola Municipal Mário Mourão Filho

Escola Municipal Milton Campos

Escola Municipal Moysés Kalil

Escola Municipal Padre Marzano Matias

Escola Municipal Presidente Tancredo Neves

Escola Municipal Professor Moacyr Andrade

Escola Municipal Professor Pedro Guerra

Escola Municipal Professor Tabajara Pedroso

Escola Municipal Professora Ondina Nobre

Escola Municipal Vicente Guimarães

Escola Municipal de Educação Infantil Alessandra Salum Cadar

Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Dos Comerciários

Escola Municipal de Educação Infantil Lagoa

Escola Municipal de Educação Infantil Mantiqueira

Escola Municipal de Educação Infantil Navegantes

Escola Municipal de Educação Infantil Nova Iorque

Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista

Escola Municipal de Educação Infantil Serra Verde

Escola Municipal de Educação Infantil Vila Apolônia

Serviço

Programa Escola das Férias

Data e horário: até sexta-feira (30), das 9h às 16h

Inscrições: devem ser feitas na secretaria da instituição de ensino

Quem pode participar: crianças e adolescentes de 4 a 14 anos (não é necessário ser aluno da unidade)

Para mais Informações: Prefeitura de Belo Horizonte

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice