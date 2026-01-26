BH: escolas municipais promovem última 'semana da criança' das férias
Programa Escola nas Férias oferece lazer, oficinas e alimentação gratuita para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos em mais de 200 instituições da capital
compartilheSIGA
Para encerrar as férias com chave de ouro, escolas municipais de Belo Horizonte preparam uma programação especial gratuita até sexta-feira (30/1). Durante cinco dias de muita diversão, a começar nesta segunda (26/1), crianças e adolescentes de 4 a 14 anos poderão aproveitar uma agenda cheia de atividades culturais, esportivas e recreativas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A proposta, segundo uma das organizadoras do projeto e integrante da Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED), Luana Oliveira, transforma as escolas em espaços culturais para a comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e amizade. “O programa Escola nas Férias é importante, pois garante o direito ao lazer a estudantes e comunidade nos períodos de férias escolares. Além disso, colabora para a noção de pertencimento dos estudantes, o que pode levar a melhorias no clima escolar”.
Nesta edição, o programa acontece em mais de 200 instituições de ensino espalhadas pelas nove regionais da cidade, entre Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e creches parceiras. A lista completa das instituições pode ser consultada no final da matéria.
A programação é definida por cada instituição, mas pensada para agradar diferentes idades e perfis. Ao longo da semana, as crianças participam de gincanas, jogos coletivos, oficinas de dança, culinária e artes, atividades em brinquedos infláveis, caça ao tesouro, além de dinâmicas de integração e práticas esportivas. Sessões de cinema, circo, apresentações culturais e brincadeiras tradicionais e momentos de descanso e relaxamento também fazem parte da agenda, criando um ambiente leve e acolhedor.
Para além dos muros da escola, serão oferecidos passeios para todos os participantes, com a finalidade de proporcionar experiências fora do ambiente escolar. Visitas a parques, espaços de lazer e atividades como boliche estão entre as possibilidades, sempre com acompanhamento de profissionais e foco na segurança.
Outro destaque do projeto é o cuidado com a alimentação. Durante todo o período de permanência na escola cada criança vai receber três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde.
Criado em 2019, a iniciativa já é conhecida por algumas famílias belo-horizontinas e rotina no calendário de férias. Para Larissa Ferreira dos Santos, atendente de 28 anos e mãe de Kauã, de 10, e Enzo, de 4, a participação do filho mais velho virou tradição. A jovem conta que Kauã adora a experiência. "Fico feliz quando ele vai para a Escola nas Férias. Essa é a terceira vez que ele participa e lá ele é muito bem cuidado e aproveita bastante com os amigos".
Grávida de sua segunda filha, a profissional de educação física Gabriela de Moura Torres, de 31 anos, mãe da pequena Júlia de 6, conta que encontrou no programa uma maneira de deixar a filha se divertir nas férias enquanto vai nas consultas. "É a primeira vez que ela participa. Estou no último mês de gestação e preciso de ir ao médicos e deixar ela na escola está sendo ótimo. Ela já estuda nessa escola, é um lugar seguro e tem muitos amiguinhos".
O programa é aberto para toda a comunidade, até para crianças e adolescente que não estão matriculados na rede municipal de ensino. Para participar, pais ou responsáveis devem procurar a secretaria da escola escolhida, preencher um formulário de inscrição e pronto, a vaga está garantida. As inscrições permanecem abertas até o encerramento do programa, na sexta-feira, permitindo que as famílias se organizem conforme a disponibilidade.
Para que ninguém fique de fora da diversão, participantes com deficiência ou necessidades especiais que se inscreverem no programa terão disponíveis profissionais de apoio ao educando, de modo que todos possam viver essa oportunidade de forma plena, com contribuições significativas para o seu desenvolvimento integral.
Sem limites de vagas, a expectativa é de que sejam atendidos mais de 32 mil participantes. “Esperamos que seja divertido e atraente para todos os participantes. Será o início de uma semana que fortalecerá vínculos comunitários e criará boas memórias, além de apoiar as famílias que precisam de suporte durante as férias escolares", finaliza Luana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira a lista completa das escolas participantes:
Barreiro
- Escola Municipal Aires da Mata Machado
- Escola Municipal Ana Alves Teixeira
- Escola Municipal Antônio Aleixo
- Escola Municipal Aurélio Buarque De Holanda
- Escola Municipal Ciac Lucas Monteiro Machado
- Escola Municipal Cônego Sequeira
- Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri
- Escola Municipal Dulce Maria Homem
- Escola Municipal Edith Pimenta da Veiga
- Escola Municipal Eloy Heraldo Lima
- Escola Municipal Helena Antipoff
- Escola Municipal Luiz Gatti
- Escola Municipal Presidente Itamar Franco
- Escola Municipal Professor Hilton Rocha
- Escola Municipal Professor Mello Cançado
- Escola Municipal Professora Isaura Santos
- Escola Municipal Solar Rubi
- Escola Municipal União Comunitária
- Escola Municipal Vinícius de Moraes
- Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães
- Escola Municipal Antônio Salles Barbosa
- Escola Municipal Jonas Barcellos Corrêa
- Escola Municipal Luiz Gonzaga Júnior
- Escola Municipal Padre Flávio Giammetta
- Escola Municipal Pedro Aleixo
- Escola Municipal Pedro Nava
- Escola Municipal Polo de Educação Integrada
- Escola Municipal Sebastião Guilherme De Oliveira
- Escola Municipal de Educação Infantil Águas Claras
- Escola Municipal de Educação Infantil Bairro Das Indústrias
- Escola Municipal de Educação Infantil Cardoso
- Escola Municipal de Educação Infantil Diamante
- Escola Municipal de Educação Infantil Itaipu
- Escola Municipal de Educação Infantil Jatobá IV
- Centro de Educacao Infantil Santa Clara
- Creche Abrigo Coração de Jesus
- Creche Casinha da Vovó
- Creche Comunitária João Augusto Bitarães Filhos de Deus
- Instituto Educacional Caminhar
- Creche Dona Quita Tolentino
- Creche São José Operário
Centro-Sul
- Escola Municipal Benjamim Jacob
- Escola Municipal Mestre Paranhos
- Escola Municipal Padre Guilherme Peters
- Escola Municipal Santo Antônio
- Escola Municipal Theomar De Castro Espíndola
- Escola Municipal Ulysses Guimarães
- Escola Municipal Imaco
- Escola Municipal Marconi
- Escola Municipal Paulo Mendes Campos
- Escola Municipal Presidente João Pessoa
- Escola Municipal Professor Edson Pisani
- Escola Municipal Senador Levindo Coelho
- Escola Municipal Vila Fazendinha
- Escola Municipal de Educação Infantil Cafezal
- Escola Municipal de Educação Infantil Capivari
- Escola Municipal de Educação Infantil São João
- Escola Municipal de Educação Infantil Timbiras
- Escola Municipal de Educação Infantil Vila Conceição
Leste
- Escola Municipal Fernando Dias Costa
- Escola Municipal George Ricardo Salum
- Escola Municipal Israel Pinheiro
- Escola Municipal Monsenhor João Rodrigues de Oliveira
- Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira
- Escola Municipal Professor Domiciano Vieira
- Escola Municipal Professor Lourenço De Oliveira
- Escola Municipal Professora Alcida Torres
- Escola Municipal Santos Dumont
- Escola Municipal Wladimir de Paula Gomes
- Escola Municipal Doutor Júlio Soares
- Escola Municipal Emídio Berutto
- Escola Municipal Levindo Lopes
- Escola Municipal de Educação Infantil Baleia
- Escola Municipal de Educação Infantil Caetano Furquim
- Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso
- Escola Municipal de Educação Infantil Taquaril
Nordeste
- Escola Municipal Agenor Alves De Carvalho
- Escola Municipal Carolina Maria De Jesus
- Escola Municipal Francisco Bressane De Azevedo
- Escola Municipal Governador Carlos Lacerda
- Escola Municipal Governador Ozanam Coelho
- Escola Municipal Henriqueta Lisboa
- Escola Municipal Honorina Rabello
- Escola Municipal Oswaldo França Júnior
- Escola Municipal Pérsio Pereira Pinto
- Escola Municipal Prefeito Souza Lima
- Escola Municipal Professor Paulo Freire
- Escola Municipal Professora Consuelita Cândida
- Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti
- Escola Municipal Professora Maria Mazarello
- Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo
- Escola Municipal Américo Renê Giannetti
- Escola Municipal Anísio Teixeira
- Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares
- Escola Municipal Jardim Vitória
- Escola Municipal José De Calasanz
- Escola Municipal Maria Da Assunção De Marco
- Escola Municipal teiro Lobato
- Escola Municipal Murilo Rubião
- Escola Municipal Professor Edgar Da Matta Machado
- Escola Municipal Professor Milton Lage
- Escola Municipal Professora Acidália Lott
- Escola Municipal Professora Helena Abdalla
- Escola Municipal Sobral Pinto
- Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Vitória III
- Escola Municipal de Educação Infantil Parque Real
- Escola Municipal de Educação Infantil Vila Maria
Noroeste
- Escola Municipal Belo Horizonte
- Escola Municipal Carlos Góis
- Escola Municipal Maria De Rezende Costa
- Escola Municipal Professor Cláudio Brandão
- Escola Municipal Professor João Camilo De Oliveira Torres
- Escola Municipal Arthur Guimarães
- Escola Municipal Augusta Medeiros
- Escola Municipal Dom Bosco
- Escola Municipal Dom Jaime de Barros Câmara
- Escola Municipal Honorina de Barros
- Escola Municipal João Pinheiro
- Escola Municipal Luigi Toniolo
- Escola Municipal Monsenhor Artur de Oliveira
- Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo
- Escola Municipal Padre Edeimar Massote
- Escola Municipal de Educação Infantil California
- Escola Municipal de Educação Infantil California III
- Escola Municipal de Educação Infantil Cornélio Vaz de Melo
- Escola Municipal de Educação Infantil Pituchinha
- Escola Municipal de Educação Infantil Sabinópolis
- Escola Municipal de Educação Infantil Vila Senhor dos Passos
Norte
- Escola Municipal Cônsul Antônio Cadar
- Escola Municipal Desembargador Loreto Ribeiro De Abreu
- Escola Municipal Florestan Fernandes
- Escola Municipal Herbert José de Souza
- Escola Municipal Jardim Felicidade
- Escola Municipal Minervina Augusta
- Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga
- Escola Municipal Rui da Costa Val
- Escola Municipal Sebastiana Novais
- Escola Municipal Secretário Humberto Almeida
- Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira
- Escola Municipal Francisco Campos
- Escola Municipal Hélio Pellegrino
- Escola Municipal Hilda Rabello Matta
- Escola Municipal José Maria Dos Mares Guia
- Escola Municipal Maria Silveira
- Escola Municipal Sérgio Miranda
- Escola Municipal Tristão da Cunha
- Escola Municipal Josefina Souza Lima
- Escola Municipal de Educação Infantil Xodó Marise
Oeste
- Escola Municipal Francisca de Paula
- Escola Municipal João do Patrocínio
- Escola Municipal Magalhães Drumond
- Escola Municipal Mestre Ataíde
- Escola Municipal Salgado Filho
- Escola Municipal Ensino Especial Frei Leopoldo
- Escola Municipal Hugo Werneck
- Escola Municipal Oswaldo Cruz
- Escola Municipal Padre Henrique Brandão
- Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros
- Escola Municipal Professor Mário Werneck
- Escola Municipal Professora Efigênia Vidigal
- Escola Municipal Tenente Manoel Magalhães Penido
- Escola Municipal de Educação Infantil Gameleira
- Escola Municipal de Educação Infantil Grajaú
- Escola Municipal de Educação Infantil Palmeiras
Pampulha
- Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia
- Escola Municipal Francisca Alves
- Escola Municipal Anne Frank
- Escola Municipal Aurélio Pires
- Escola Municipal Dom Orione
- Escola Municipal José Madureira Horta
- Escola Municipal Júlia Paraíso
- Escola Municipal Lídia Angélica
- Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto
- Escola Municipal Marlene Pereira Rancante
- Escola Municipal Professor Amilcar Martins
- Escola Municipal Professora Alice Nacif
- Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo
- Escola Municipal Santa Terezinha
- Escola Municipal de Educação Infantil Manacas
- Escola Municipal de Educação Infantil Vila Antena
- Escola Municipal de Educação Infantil Alessandra Salum Cadar
Venda Nova
- Escola Municipal Dora Tomich Laender
- Escola Municipal Dr. José Xavier Nogueira
- Escola Municipal Joaquim Dos Santos
- Escola Municipal José Maria Alkmim
- Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães
- Escola Municipal Zilda Arns
- Centro de Atividades Comunitárias Venda Nova
- Escola Municipal Adauto Lúcio Cardoso
- Escola Municipal Antônia Ferreira
- Escola Municipal Antônio Gomes Horta
- Escola Municipal Armando Ziller
- Escola Municipal Carlos Drummond De Andrade
- Escola Municipal Cora Coralina
- Escola Municipal Deputado Renato Azeredo
- Escola Municipal Elisa Buzelin
- Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa
- Escola Municipal Gracy Vianna Lage
- Escola Municipal Jardim Leblon
- Escola Municipal Mário Mourão Filho
- Escola Municipal Milton Campos
- Escola Municipal Moysés Kalil
- Escola Municipal Padre Marzano Matias
- Escola Municipal Presidente Tancredo Neves
- Escola Municipal Professor Moacyr Andrade
- Escola Municipal Professor Pedro Guerra
- Escola Municipal Professor Tabajara Pedroso
- Escola Municipal Professora Ondina Nobre
- Escola Municipal Vicente Guimarães
- Escola Municipal de Educação Infantil Alessandra Salum Cadar
- Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Dos Comerciários
- Escola Municipal de Educação Infantil Lagoa
- Escola Municipal de Educação Infantil Mantiqueira
- Escola Municipal de Educação Infantil Navegantes
- Escola Municipal de Educação Infantil Nova Iorque
- Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista
- Escola Municipal de Educação Infantil Serra Verde
- Escola Municipal de Educação Infantil Vila Apolônia
Serviço
- Programa Escola das Férias
- Data e horário: até sexta-feira (30), das 9h às 16h
- Inscrições: devem ser feitas na secretaria da instituição de ensino
- Quem pode participar: crianças e adolescentes de 4 a 14 anos (não é necessário ser aluno da unidade)
- Para mais Informações: Prefeitura de Belo Horizonte
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice