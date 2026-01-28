Geoprofissionais dedicam um quarto do seu tempo à gestão de dados e recorrem cada vez mais à IA, revela nova pesquisa da Seequent

A Seequent, empresa da Bentley Subsurface, afirma que os geoprofissionais de mineração e engenharia civil que recorremàIA ainda enfrentam dificuldades para extrair valor de conjuntos de dados multissource cada vez mais complexos, de acordo com seu 7º Relatório de Gestão de Dados para Geoprofissionais.

O relatório global, baseado em uma pesquisa com mais de 1.000 geoprofissionais em todo o mundo, destaca equipes que enfrentam conjuntos de dados complexos em múltiplas plataformas de software, dados históricos não gerenciados e um tempo significativo gasto em tarefas rotineiras de administração de dados.

Angela Harvey, diretora de Atendimento ao Cliente da Seequent, afirmou: “De acordo com as conclusões do relatório, os geoprofissionais gastam, em média, mais de um quarto do seu tempo com gerenciamento de dados. Eles buscam ativamente aproveitar as informações contidas nesses dados para obter vantagem competitiva, mas as estruturas de dados limitadas fazem com que muito tempo seja gasto gerenciando dados, em vez de interpretar resultados.”

Tanto geoprofissionais da área civil quanto da mineração citam problemas com a qualidade dos dados, a integração de diversas fontes e o acesso a dados históricos de boa qualidade, com muitas organizações carecendo de uma “fonte única de verdade” centralizada. Ao mesmo tempo, o uso da IA ??está ganhando impulso. Em todos os setores, 51% das organizações agora usam ou pelo menos consideram usar IA, um aumento em relação aos 30% de dois anos atrás.

“Os dados são o ativo mais valioso de qualquer organização, e nosso relatório deixa claro que tanto o setor civil quanto o setor de mineração estão prontos para desbloquear esse valor. O aumento na consideração da IA ??demonstra um claro apetite por inovação. A oportunidade agora é construir as bases de dados que permitirão que essas tecnologias prosperem e cumpram sua promessa de um futuro mais eficiente e sustentável”, afirmou Harvey.

Dados: O principal ativo que impulsiona todas as decisões na mineração

Na mineração, 80% dos geoprofissionais consideram o gerenciamento de dados de alta ou crítica importância. Os geoprofissionais de mineração dedicam quase um terço do seu tempo a tarefas de gerenciamento de dados. No entanto, as estruturas fundamentais estão defasadas: apenas 39% das organizações de mineração possuem uma estrutura de gerenciamento de dados definida.

A Dra. Janina Elliott, diretora de Segmento de Mineração da Seequent, afirmou: “Na mineração, os dados não são apenas um subproduto das operações, mas o principal ativo que orienta todas as decisões, da exploraçãoàrecuperação. Nosso relatório mostra que o setor está totalmente focado na gestão de dados, mas também destaca o próximo grande desafio: extrair todo o valor dos dados atuais e históricos,àmedida que a indústria de mineração se prepara para um futuro em que a IA e a automação serão cada vez mais importantes.”

Na infraestrutura civil, "estruturas fundamentais para o sucesso muitas vezes estão ausentes".

Sessenta e nove por cento dos geoprofissionais da área civil consideram a gestão de dados como de importância crítica ou muito importante. De acordo com os resultados da pesquisa, esses profissionais dedicam mais de um quinto do seu tempoàgestão de dados. Apenas 41% deles possuem uma estrutura estabelecida, e somente 30% mantêm uma cadeia de custódia de dados formal.

Pat McLarin, Diretor de Segmento Civil da Seequent, afirmou: “O setor da construção civil enfrenta um paradoxo de dados. Os geoprofissionais dedicam uma parte significativa do seu tempo — um dia inteiro por semana —àgestão de dados, mas ainda assim enfrentam desafios que impactam os resultados dos projetos. Nosso relatório mostra que, embora haja vontade de adotar uma abordagem orientada por dados, as estruturas fundamentais para o sucesso muitas vezes estão ausentes.”

O Relatório de Gestão de Dados para Geoprofissionais, 7ª Edição, oferece uma visão abrangente do estado da gestão de dados nos setores de mineração e infraestrutura civil.

Sobre a Seequent

A Seequent, The Bentley Subsurface Company, ajuda organizações a compreender o subsolo, dando-lhes a confiança necessária para tomar decisões melhores e mais rápidas. A Seequent desenvolve tecnologia de ponta que está na vanguarda das ciências da Terra, transformando a maneira como nossos clientes trabalham. Diariamente, ajudamos nossos clientes a desenvolver recursos minerais críticos de forma mais sustentável, projetar e construir infraestrutura melhor, obter energia renovável e reduzir seu impacto no meio ambiente.

A Seequent opera em mais de 145 países e mantém orgulhosamente sua sede na Nova Zelândia.

© 2026 Bentley Systems, Incorporated. Bentley e Seequent são marcas registradas ou não registradas, ou marcas de serviço, da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas afiliadas diretas ou indiretas.

Contato para a Imprensa: Mike Eng, Tel. [+64] 22 4101 603, mike.eng@seequent.com