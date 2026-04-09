Funcionário mata chefe após advertência; município mineiro decreta luto

O chefe de setor no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Piumhi (MG), no Centro-Oeste do estado, José Wilson de Oliveira, foi morto a tiros dentro da própria casa na tarde de terça-feira (7/4).

O principal suspeito é um funcionário da vítima, identificado como Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, que teria cometido o crime após ter sido advertido por José Wilson. Ele foi localizado pela Polícia Militar em Pedra do Indaiá (MG), a 100 km de Piumhi, na companhia de outras duas pessoas que foram detidas, ouvidas e liberadas. A arma usada no homicídio também foi apreendida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a discussão entre os dois começou na sede da empresa por causa de falhas identificadas em relatórios administrativos. José Wilson, que ocupava o cargo de encanador-chefe, aplicou uma advertência disciplinar ao funcionário com base em orientações do setor jurídico da companhia. O suspeito não aceitou a punição, se recusou a assinar o documento e deixou a firma.

Minutos depois, imagens de câmeras de segurança flagraram o funcionário chegando à residência da vítima. Quando José Wilson saiu para atendê-lo no portão, o suspeito sacou um revólver e atirou.

A esposa de José Wilson, que estava dentro da casa, ouviu os disparos e correu até a garagem, onde encontrou o marido ferido no peito. Antes de fugir, o autor ainda teria feito um disparo para o alto. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao Pronto-Socorro, onde morreu.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teve a prisão em flagrante decretada pelo crime de homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. Novas informações serão divulgadas conforme o andamento das apurações.

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A Prefeitura de Piumhi decretou luto oficial de três dias no município em homenagem a José Wilson, durante esse período, as bandeiras serão hasteadas a meio mastro em todas as repartições públicas. Em nota, a Prefeitura informou que lamenta profundamente o falecimento e solidariza-se com seus familiares.