Queda de avião em BH: filho de prefeito de cidade mineira é uma das vítimas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, Fernando Moreira Souto, de 36 anos, está entre as vítimas da queda de um avião de pequeno porte na tarde desta segunda-feira (4/5) no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte.

O piloto, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, também morreu no local. Fernando estava sentado no banco do copiloto, embora a aeronave não contasse com esse profissional.

Ao todo, cinco pessoas estavam a bordo, um piloto e quatro passageiros.

Entre os sobreviventes está Arthur Shaper Berganholi, de 24 anos, natural de Teófilo Otoni. Segundo informações iniciais da Polícia Civil de Minas Gerais, ele teve apenas uma fratura no pé.

Outro passageiro resgatado é Leonardo Berganholi Martins, de 49 anos, pai de Arthur. Também foi socorrido Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 52 anos.

O avião decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e caiu pouco depois, após atingir um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima.

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte atingiu o estacionamento de um supermercado.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo da aeronave é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

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