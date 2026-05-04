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TRAGÉDIA

Queda de avião em BH: piloto relatou problemas logo após decolagem

Aeronave ficou cinco minutos no ar. Piloto emitiu alerta e informou dificuldade em ganhar altitude antes de colidir contra prédio e cair em estacionamento

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Joana Gontijo
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
04/05/2026 16:03 - atualizado em 04/05/2026 17:57

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Cinco pessoas ocupavam a aeronave no momento do acidente. Piloto e copiloto morreram
Cinco pessoas ocupavam a aeronave no momento do acidente. Piloto e a pessoa que estava sentada no banco do copiloto morreram crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Pouco tempo após deixar a pista do Aeroporto da Pampulha na tarde desta segunda-feira (4/5), o piloto do monomotor Embraer EMB-721C Sertanejo reportou falhas críticas à torre de comando, informando que não conseguia ganhar altitude. O alerta de emergência (mayday) foi o último contato antes de a aeronave colidir contra um prédio e cair no estacionamento de um supermercado no Bairro Silveira, região Nordeste da capital.

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De acordo com informações da NAV Brasil, responsável pelo controle do espaço aéreo, o piloto relatou dificuldades operacionais logo após a decolagem, ocorrida às 12h16. Ao perceber que o avião não ganhava altura, a torre de controle sugeriu o retorno imediato ao aeródromo.

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Em sua última comunicação, o comandante afirmou que tentaria uma nova manobra para subir, mas a aeronave permaneceu apenas cinco minutos no ar. O acionamento do Corpo de Bombeiros ocorreu após o impacto na Rua Ilacir Pereira Lima.

Cinco pessoas ocupavam a aeronave no momento do acidente. As autoridades confirmaram o óbito de dois tripulantes no local: o piloto, que ficou preso às ferragens e não resistiu, e a pessoa sentada no lugar do copiloto, que teve a morte confirmada pelas equipes de resgate. Três pessoas foram resgatadas em estado grave e encaminhadas ao Hospital João XXIII.

A NAV Brasil divulgou comunicado com esclarecimentos. Veja o que diz a nota, na íntegra:

"A NAV Brasil informa que a aeronave de matrícula PT-EYT, tipo P32R, com destino ao aeroporto Campo de Marte - SP, com 5 passageiros a bordo, após decolagem ocorrida às 12 horas e 16 minutos (horário local) de 4 de maio de 2026, apresentou problemas técnicos que resultaram em sua queda em bairro próximo ao Aeroporto da Pampulha.

Após a decolagem, o piloto declarou emergência (MAYDAY) à Torre de Controle do Aeroporto da Pampulha em razão de dificuldades em manter a subida após a decolagem. As equipes de emergência aeroportuária, incluindo o serviço de combate a incêndio, foram imediatamente acionados. Não houve impacto à prestação dos serviços de navegação aérea.

Esta empresa pública destaca que o órgão de controle prestou o serviço de navegação aérea em conformidade com as normas e procedimentos vigentes, aplicáveis a situações de emergência.

A NAV Brasil reafirma seu compromisso com a segurança operacional, princípio fundamental que norteia a prestação dos serviços de navegação aérea, atuando de forma contínua para garantir a regularidade, a eficiência e a confiabilidade do sistema".

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Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave
Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave Soraia Piva e Paulo Miranda/EM/D.A.Press

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