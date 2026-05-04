Queda de avião em BH: piloto relatou problemas logo após decolagem

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Pouco tempo após deixar a pista do Aeroporto da Pampulha na tarde desta segunda-feira (4/5), o piloto do monomotor Embraer EMB-721C Sertanejo reportou falhas críticas à torre de comando, informando que não conseguia ganhar altitude. O alerta de emergência (mayday) foi o último contato antes de a aeronave colidir contra um prédio e cair no estacionamento de um supermercado no Bairro Silveira, região Nordeste da capital.



De acordo com informações da NAV Brasil, responsável pelo controle do espaço aéreo, o piloto relatou dificuldades operacionais logo após a decolagem, ocorrida às 12h16. Ao perceber que o avião não ganhava altura, a torre de controle sugeriu o retorno imediato ao aeródromo.



Em sua última comunicação, o comandante afirmou que tentaria uma nova manobra para subir, mas a aeronave permaneceu apenas cinco minutos no ar. O acionamento do Corpo de Bombeiros ocorreu após o impacto na Rua Ilacir Pereira Lima.



Cinco pessoas ocupavam a aeronave no momento do acidente. As autoridades confirmaram o óbito de dois tripulantes no local: o piloto, que ficou preso às ferragens e não resistiu, e a pessoa sentada no lugar do copiloto, que teve a morte confirmada pelas equipes de resgate. Três pessoas foram resgatadas em estado grave e encaminhadas ao Hospital João XXIII.

A NAV Brasil divulgou comunicado com esclarecimentos. Veja o que diz a nota, na íntegra:

"A NAV Brasil informa que a aeronave de matrícula PT-EYT, tipo P32R, com destino ao aeroporto Campo de Marte - SP, com 5 passageiros a bordo, após decolagem ocorrida às 12 horas e 16 minutos (horário local) de 4 de maio de 2026, apresentou problemas técnicos que resultaram em sua queda em bairro próximo ao Aeroporto da Pampulha.



Após a decolagem, o piloto declarou emergência (MAYDAY) à Torre de Controle do Aeroporto da Pampulha em razão de dificuldades em manter a subida após a decolagem. As equipes de emergência aeroportuária, incluindo o serviço de combate a incêndio, foram imediatamente acionados. Não houve impacto à prestação dos serviços de navegação aérea.



Esta empresa pública destaca que o órgão de controle prestou o serviço de navegação aérea em conformidade com as normas e procedimentos vigentes, aplicáveis a situações de emergência.



A NAV Brasil reafirma seu compromisso com a segurança operacional, princípio fundamental que norteia a prestação dos serviços de navegação aérea, atuando de forma contínua para garantir a regularidade, a eficiência e a confiabilidade do sistema".

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