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AERONAVE CAIU EM BH

Saiba quem são os sobreviventes da queda de avião em BH

Segundo a PCMG, cinco pessoas estavam a bordo do avião que caiu; piloto e passageiro que estava no banco do copiloto morreram

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Mariana Costa
Laura Scardua
QU
Quéren Hapuque
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
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Quéren Hapuque
Repórter
04/05/2026 16:20 - atualizado em 04/05/2026 19:19

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Avião bateu em prédio e caiu em Belo Horizonte, matando duas pessoas e deixando três feridos gravemente
Avião bateu em prédio e caiu em Belo Horizonte; piloto e copiloto morreram e duas pessoas ficaram gravemente feridas crédito: Leandro Couri/EM Data/DA Press

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou a identidade dos três sobreviventes que estavam a bordo do avião que caiu em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4/5). Segundo a corporação, as vítimas são: Arthur Schater Berganholi, de 25 anos; o pai dele, Leonardo Berganholi Martins, de 50 e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos. 

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A PCMG informou que foram confirmadas as mortes do piloto da aeronave Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos e de Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Vale do Jequitinhonha. Segundo a corporação, Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não desempenhava a função. A PCMG informou que não havia copiloto. 

Queda 

Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5). Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave.

Segundo as primeiras informações, o bimotor decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA. Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia.

Segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flávio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

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Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave
Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave Soraia Piva e Paulo Miranda/EM/D.A.Press

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