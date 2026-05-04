Saiba quem são os sobreviventes da queda de avião em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou a identidade dos três sobreviventes que estavam a bordo do avião que caiu em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4/5). Segundo a corporação, as vítimas são: Arthur Schater Berganholi, de 25 anos; o pai dele, Leonardo Berganholi Martins, de 50 e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos.

A PCMG informou que foram confirmadas as mortes do piloto da aeronave Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos e de Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Vale do Jequitinhonha. Segundo a corporação, Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não desempenhava a função. A PCMG informou que não havia copiloto.

Queda

Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5). Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave.

Segundo as primeiras informações, o bimotor decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA. Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia.

Segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flávio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

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