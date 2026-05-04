Empresa de internet vendeu avião que bateu em prédio e caiu em BH

A empresa Inet Telecomunicações Ltda, de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, informou que não é mais proprietária do monomotor (prefixo PT-EYT), que bateu em um prédio e caiu, no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4/5). Duas pessoas morreram -Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Vale do Jequitinhonha e o piloto da aeronave Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos. Outros três passageiros da aeronave ficaram feridos.

Nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é de propriedade de Flávio Loureiro Salgueiro e tem como operadora a empresa Inet Telecomunicações Ltda. Em nota de pesar pelas vítimas do acidente, divulgada na tarde desta segunda-feira (4/5), a empresa diz que não é mais proprietária do monomotor. "Esclarecemos que a aeronave, por não mais nos pertencer, não estava em operação a serviço da empresa e não havia colaboradores, sócios ou representantes da Inet entre os ocupantes”, informa.

A empresa destaca que "se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com todas as informações necessárias à apuração dos fatos. Neste momento de dor, nossa prioridade é prestar solidariedade às vítimas, aos feridos e a todos os familiares e amigos impactados por essa tragédia”, diz a nota.

Vítimas do acidente



O médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 35 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto, é um dos mortos da queda do avião no Bairro Silveira, em Belo Horizonte. A outra vítima fatal é o piloto, Wellinton de Oliveira Pereira, de 33 anos, que também morreu no local. Fernando estava sentado no banco do copiloto, embora a aeronave não contasse com esse profissional.

Um dos sobreviventes do acidente é o empresário Leonardo Berganholi Martins de 49 anos submetido a cirurgia, em hospital da capital na tarde desta segunda-feira (4/5). O filho de Martins, Arthur Shaper Berganholi, de 24 anos, sofreu uma fratura em um dos pés, segundo informações da Polícia Civil. Pai e filho são naturais de Teófilo Otoni (MG).

Outro passageiro socorrido na queda do avião é o empresário Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 52 anos.

A aeronave saiu de Teófilo Otoni com destino a São Paulo e fez uma parada no aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O acidente aconteceu minutos depois da decolagem.

Segundo registro da Anac, o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. Ainda segundo a agência, a aeronave tem capacidade para cinco passageiros, além do piloto e suporta até 1,6 tonelada no momento da decolagem.

O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte, em frente a um supermercado EPA.

Com o impacto, partes da aeronave caíram no terreno do prédio e outras no estacionamento do centro de compras.

Investigação das causas do acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informa que, nesta segunda-feira (4/5), investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), com sede no Rio de Janeiro (RJ), foram acionados para a apuração sobre as causas do acidente com o avião matrícula PT – EYT, em Belo Horizonte.

“Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou a Anac.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia