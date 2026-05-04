Decolagem de avião que caiu em BH pode não ter sido correta, diz delegada

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

“As informações que temos de uma testemunha é que já no próprio Aeroporto da Pampulha a decolagem já não foi a correta, que estava perdendo altitude aqui na Pampulha”, afirmou Andréa Pochmann, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Nesta segunda-feira (4/5) a aeronave bateu em um prédio e caiu no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a PCMG, duas pessoas tiveram as mortes confirmadas e três sobreviveram.

A delegada conta que a perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local. Agora, a corporação aguarda a perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A policial informou que ainda não há informações sobre o abastecimento da aeronave.

Pochmann explicou que entre as ações que competem à PCMG está a de verificar se havia álcool no organismo do piloto, que morreu no acidente.

Segundo a policial, o avião saiu de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, pousou no Aeroporto da Pampulha, onde desceram duas passageiras e outra pessoa embarcou.

Mortos e sobreviventes

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que as pessoas que morreram na queda de avião em Belo Horizonte são: Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, o piloto da aeronave, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), no Vale do Jequitinhonha. Segundo a corporação, Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não desempenhava a função. A PCMG informou que não havia copiloto.

Segundo a PCMG, os três sobreviventes foram socorridos e encaminhados ao hospital. São eles: Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos; o pai dele, Leonardo Berganholi Martins, de 50 e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos.

Queda

O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, no Bairro Silveira, em Belo Horizonte, em frente ao supermercado EPA. Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra ficou no estacionamento do centro de compras. Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia.

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