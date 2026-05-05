Empresário que estava em avião que caiu em BH será velado nesta terça (5/5)
Velório acontece no fim da tarde desta terça-feira (5/5), em Teófilo Otoni, na região do Vale do Jequitinhonha-Mucuri; sepultamento ocorre amanhã (6/5)
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O corpo de Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, será velado nesta terça-feira (5/5), no Cemitério Vale das Flores, em Teófilo Otoni. Ele foi vítima da queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte. Segundo informações do cemitério, a cerimonia esta programada para ocorrer por volta das 22h, na região do Vale do Jequitinhonha-Mucuri. Familiares também divulgaram que o sepultamento ocorrerá apenas amanhã (6/5).
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Leonardo era um dos passageiros da aeronave que colidiu com a fachada de um prédio no bairro Silveira, região Nordeste da capital mineira. Dois outros passageiros, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, o piloto da aeronave, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto tiveram suas mortes confirmadas no local do acidente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
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Leonardo chegou a ser levado ao Hospital João XXIII com os outros passageiros do avião, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 mas não resistiu. Ele apresentava múltiplas fraturas no momento do atendimento.
Dinâmica
A queda do avião ocorreu na manhã desta segunda-feira (4/5), na região Nordeste da capital. A aeronave tinha partido de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, com destino a São Paulo (SP). O avião fez uma parada na capital mineira, no Aeroporto da Pampulha, para desembarque e embarque de passageiros. O acidente ocorreu poucos minutos depois da decolagem, por volta das 12h16.
A aeronave permaneceu no ar por cerca de cinco minutos antes de colidir contra um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, em uma área urbana densa, cercada por prédios, comércios e instituições de ensino. Segundo dados da NAV Brasil, responsável pelo controle do espaço aéreo, o comandante chegou a emitir um alerta de emergência (mayday), relatando falhas críticas.
O avião seguiu em baixa altitude até atingir o prédio no Bairro Silveira. Parte da aeronave ficou presa entre o segundo e terceiro andar enquanto outros destroços foram lançados para o estacionamento do supermercado vizinho ao prédio atingido.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos