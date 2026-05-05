Prédio atingido por avião em BH: moradores continuam sem data de retorno

Moradores do prédio atingido pela queda de um avião de pequeno porte no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), ainda não têm previsão de quando poderão retornar às suas casas. O acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (4/5), e, até a manhã desta terça (5/5), o prédio segue interditado para a realização da perícia, o que impede o acesso dos moradores.

A interdição ocorre para preservar o cenário do acidente e garantir a segurança, já que ainda há destroços da aeronave no local, incluindo partes como o motor, além de possíveis riscos estruturais.

A reportagem do Estado de Minas esteve no local e conversou com a representante comercial Avani Soares, de 67 anos, que mora no prédio há cerca de dois anos. Após passar a noite na casa do filho, ela voltou ao edifício na tentativa de entrar na residência e buscar alguns pertences.

Avani explicou que decidiu ir até o local por necessidade e que conseguiu entrar com ajuda. “Eu trabalho, não tenho outra opção. Vim até aqui e consegui entrar porque não era área de risco”, disse.

Segundo ela, ainda não há informações claras sobre prazos para a liberação do prédio, e a situação deve levar mais tempo para ser resolvida, já que os destroços da aeronave precisam ser retirados com segurança antes de qualquer retorno definitivo. “A gente não sabe quando vai poder voltar, se vai ser hoje, quarta… ninguém fala nada”, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo diante das dificuldades, a moradora afirma que tenta lidar com o momento e retirar o que é possível do apartamento. “Ainda tem muita coisa lá dentro, mas é o que dá para fazer agora”. No momento do acidente, ela estava sozinha em casa e contou que tudo aconteceu de forma repentina. “Eu estava no computador quando escutei o barulho e, de repente, escureceu tudo”.