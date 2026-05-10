Viúva de empresário morto em acidente aéreo em BH faz homenagem

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Luiza Afonso, viúva do empresário Leonardo Berganholi Martins, vítima do acidente aéreo em Belo Horizonte, dedicou uma postagem à memória do marido e ao Dia das Mães. Na publicação, ela revelou que a cadeira vaga no avião seria dela.

“Deus me deu a oportunidade de criar meus filhos em vida. A cadeira que estava vaga no avião era a minha. Eu não entendo os propósitos de Deus, mas confio nele. Sou extremamente grata ao Léo por me mostrar que todos os furacões serviram para nos tornar melhores e mais fortes como casal”, escreveu.

A postagem também mostrou o que seria a última conversa do casal. Leonardo foi enterrado na quarta-feira (6/5), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Ele estava no avião que caiu no Bairro Silveira, na Região Nordeste de BH, e matou, além dele, outras duas pessoas.

Na ocasião, Luiza atendeu a imprensa e falou sobre a dor de perder o marido. Leonardo deixou seis filhos. “[Os nossos filhos] eram assunto diário em nossa casa. Ele vivia em razão deles e tinha a preocupação de ver todos felizes. Agora, o meu maior desespero é chegar em casa sem ele”, destacou.

Luiza também contou à TV Globo que, no dia da morte de Berganholi, eles completariam um ano morando juntos.

Relembre o acidente

O avião de prefixo PT-EYT saiu de Teófilo Otoni, na manhã de segunda-feira (4/5), com destino a São Paulo. A aeronave fez uma parada no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para o desembarque de dois passageiros, e decolou novamente em seguida.

Poucos minutos depois, às 12h16, o monomotor colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, no Bairro Silveira, em frente a um supermercado EPA.

Morreram no acidente o piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, e dois passageiros: o médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 35, e o empresário Leonardo Berganholi Martins, de 50. Leonardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (5/5).

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Também ficaram feridos os passageiros Arthur Shaper Berganholi, de 25 anos, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 52. Os dois continuam internados no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.