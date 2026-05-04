Damião descarta fechamento do Aeroporto da Pampulha após acidente aéreo

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), descartou o fechamento do Aeroporto da Pampulha após a queda de um avião de pequeno porte na capital.

Em coletiva na tarde desta segunda-feira (4/5), ele afirmou que não há possibilidade de interrupção das atividades no aeroporto, de onde o avião partiu e caiu poucos minutos depois.

A entrevista foi concedida no bairro Silveira, na região Nordeste da cidade, no local onde ocorreu o acidente. A queda deixou duas vítimas, o passageiro Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, e o piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos.

Damião classificou o dia como “muito triste” e disse que aguarda a apuração do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para esclarecer as causas da queda. Ele também prestou solidariedade à família de Fernando.

Sobre o aeroporto, o prefeito afirmou que não vê relação entre o funcionamento do terminal e o acidente. Segundo ele, a Pampulha segue operando normalmente.

“Aproveitam oportunidades como essa para poder falar de fechamento de aeroporto. Enquanto eu for prefeito, não vai ser fechado, não existe possibilidade nenhuma de fechar o Aeroporto da Pampulha. Quem vai ter que investigar é o Cenipa, e não é momento para falar sobre abertura ou fechamento por causa de um acidente como esse”, afirmou.

Ao todo, cinco pessoas estavam a bordo do avião, o piloto e quatro passageiros.

Entre os sobreviventes está Arthur Shaper Berganholi, de 24 anos, natural de Teófilo Otoni. Segundo informações iniciais da Polícia Civil de Minas Gerais, ele teve apenas uma fratura no pé.

Outro passageiro resgatado é Leonardo Berganholi Martins, de 49 anos, pai de Arthur. Também foi socorrido Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 52 anos.

O avião decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e caiu pouco depois, após atingir um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, no Bairro Silveira, região Nordeste de BH.

Com o impacto, parte da aeronave caiu dentro do terreno do prédio, enquanto outra parte atingiu o estacionamento vizinho que pertence a um centro comercial em frente.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo da aeronave é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

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