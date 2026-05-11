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INVESTIGAÇÃO

Vídeo: taxista é suspeito de agredir idosa durante corrida em BH

A Polícia Civil investiga o caso, mas informa que, até o momento, nenhum suspeito foi localizado

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
11/05/2026 16:45

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Nas imagens de câmeras de segurança da rua, é possível ver a idosa sendo retirada com violência do carro
Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver a idosa sendo retirada com violência do carro crédito: Reprodução/redes sociais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a suspeita de agressão e roubo de uma idosa de 75 anos, durante uma corrida de táxi em Belo Horizonte, na última segunda-feira (4/5). De acordo com a PCMG, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima fazia compras em um supermercado, no Centro da capital, quando solicitou a corrida para voltar para casa, no Bairro Estrela Dalva, na Região Oeste.   

Durante o trajeto, o motorista parou o carro para dar carona para um amigo, sem autorização da passageira.  

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Quando chegaram ao prédio, os dois teriam tentado tirar dinheiro da idosa, que percebeu e digitou a senha errada. O motorista teria ficado nervoso e retirado a vítima do carro à força, agredindo a passageira, que ficou caída na calçada. O homem que pegou carona no taxi levou as compras da idosa e fugiu em um ônibus da linha 8207. 

Já o taxista teria ficado com a carteira da mulher, que continha documentos e receitas médicas. 

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(Com informações da TV Alterosa)

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