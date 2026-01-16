Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO EM BH

Idosa é agredida por motociclista próximo à Praça da Assembleia, em BH

Vítima foi perseguida, agredida e teve o carro danificado no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/01/2026 11:41

compartilhe

SIGA
x
Agressão e furto aconteceu na Rua Professor Antônio Aleixo, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG)
Agressão e furto aconteceu na Rua Professor Antônio Aleixo, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG) crédito: Google Street View/Reprodução

Uma idosa de 75 anos foi agredida por um motociclista na tarde dessa quinta-feira (15/1), na Rua Professor Antônio Aleixo, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O crime aconteceu ao lado da Praça da Assembleia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que havia estacionado o carro em uma rua sem saída e se ausentado por alguns instantes para resolver assuntos pessoais. Ao retornar e tentar entrar no veículo, foi abordada por um homem em uma motocicleta, que a acusou de ter encostado no veículo dele.

A idosa afirmou que, se houve algum contato, não foi intencional, pediu desculpas e disse que não percebeu danos na motocicleta. Mesmo assim, o homem passou a filmá-la, alegando que a pedaleira da moto teria sido danificada, e iniciou uma série de ofensas verbais, incluindo xingamentos.

Leia Mais

 

Ainda segundo o relato, a vítima disse que arcaria com eventuais prejuízos, caso fossem comprovados. Em seguida, entrou no carro e deixou o local, mas passou a ser perseguida pelo motociclista. Já na Rua Professor Antônio Aleixo, o agressor desferiu um soco contra a idosa e arremessou uma pedra, quebrando o vidro do veículo. Estilhaços atingiram a vítima, que desmaiou por alguns instantes.

A neta da idosa, de 12 anos, que estava no carro, tentou acionar a polícia, mas, nervosa, pediu ajuda a outro motociclista, que acabou levando o celular. Uma testemunha que presenciou toda a ação confirmou a versão da vítima. A idosa foi socorrida e encaminhada por uma viatura ao Hospital João XXIII.

Por meio da placa da motocicleta, a PM identificou que o veículo pertence a uma locadora, que forneceu os dados do suspeito. Até o momento, ele não foi localizado. Em relação ao furto do celular, não há informações suficientes para identificação do autor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A busca pelo agressor segue em andamento.

Tópicos relacionados:

agressao bh pm policia violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay