Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Idosa morre atropelada por ônibus no Centro de BH

Vítima foi atropelada por coletivo da linha 9202 enquanto atravessava a Avenida Amazonas

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/05/2026 14:49 - atualizado em 08/05/2026 14:50

compartilhe

SIGA
×
Acidente ocorreu na avenida Amazonas
Acidente envolvendo ônibus ocorreu na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte (imagem meramente ilustrativa) crédito: Pixabay

Uma idosa de 80 anos morreu atropelada por um ônibus na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (8/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o coletivo envolvido no acidente é da linha 9202. O solicitante da ocorrência informou aos militares que havia muito sangue no local e que a vítima estava debaixo do veículo.

Leia Mais

O condutor do ônibus relatou que havia outro transporte coletivo paralelo ao dele no momento em que a idosa atravessou a rua. Segundo o condutor, isso impossibilitou que ele enxergasse a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma unidade de suporte avançado no Samu foi acionada. A equipe médica constatou o óbito da idosa no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foi acionada.

Tópicos relacionados:

acidente bh corpo-de-bombeiros onibus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay