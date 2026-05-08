Idosa morre atropelada por ônibus no Centro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma idosa de 80 anos morreu atropelada por um ônibus na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (8/5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o coletivo envolvido no acidente é da linha 9202. O solicitante da ocorrência informou aos militares que havia muito sangue no local e que a vítima estava debaixo do veículo.

O condutor do ônibus relatou que havia outro transporte coletivo paralelo ao dele no momento em que a idosa atravessou a rua. Segundo o condutor, isso impossibilitou que ele enxergasse a vítima.

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Uma unidade de suporte avançado no Samu foi acionada. A equipe médica constatou o óbito da idosa no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foi acionada.