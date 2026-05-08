Idosa morre atropelada por ônibus no Centro de BH
Vítima foi atropelada por coletivo da linha 9202 enquanto atravessava a Avenida Amazonas
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Uma idosa de 80 anos morreu atropelada por um ônibus na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (8/5).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o coletivo envolvido no acidente é da linha 9202. O solicitante da ocorrência informou aos militares que havia muito sangue no local e que a vítima estava debaixo do veículo.
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O condutor do ônibus relatou que havia outro transporte coletivo paralelo ao dele no momento em que a idosa atravessou a rua. Segundo o condutor, isso impossibilitou que ele enxergasse a vítima.
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Uma unidade de suporte avançado no Samu foi acionada. A equipe médica constatou o óbito da idosa no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foi acionada.