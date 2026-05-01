BR-356: ônibus de viagem bate em carreta e quatro pessoas ficam feridas

Um ônibus de viagem da empresa Pássaro Verde bateu contra a traseira de uma carreta na BR-356, em Itabirito (MG), Região Central, nesta sexta-feira de feriado (1º/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quatro vítimas foram socorridas com ferimentos leves.

Segundo a corporação, que foi acionada para a ocorrência, o ônibus estava a caminho de Belo Horizonte quando o acidente ocorreu. O CBMMG não repassou mais detalhes sobre as circunstâncias da batida nem sobre as vítimas.

Imagens mostram a parte da frente do ônibus completamente destruída, com o para-brisa todo quebrado. A parte de trás da carreta ficou amassada, segundo registros feitos no local.

A parte de trás da carreta ficou amassada, segundo registros feitos no local Divulgação CBMMG

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O Estado de Minas procurou a empresa Pássaro Verde e aguarda o retorno.