Assine
overlay
Início Gerais
ITABIRITO

BR-356: ônibus de viagem bate em carreta e quatro pessoas ficam feridas

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os ferimentos das vítimas foram leves

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
01/05/2026 21:40 - atualizado em 01/05/2026 22:30

compartilhe

SIGA
×
O CBMMG não repassou mais detalhes sobre as circunstâncias da batida ou sobre as vítimas
Imagens mostram a parte da frente do ônibus completamente destruída crédito: Divulgação CBMMG

Um ônibus de viagem da empresa Pássaro Verde bateu contra a traseira de uma carreta na BR-356, em Itabirito (MG), Região Central, nesta sexta-feira de feriado (1º/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quatro vítimas foram socorridas com ferimentos leves.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo a corporação, que foi acionada para a ocorrência, o ônibus estava a caminho de Belo Horizonte quando o acidente ocorreu. O CBMMG não repassou mais detalhes sobre as circunstâncias da batida nem sobre as vítimas. 

Imagens mostram a parte da frente do ônibus completamente destruída, com o para-brisa todo quebrado. A parte de trás da carreta ficou amassada, segundo registros feitos no local. 

A parte de trás da carreta ficou amassada, segundo registros feitos no local
A parte de trás da carreta ficou amassada, segundo registros feitos no local Divulgação CBMMG

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas procurou a empresa Pássaro Verde e aguarda o retorno. 

Tópicos relacionados:

acidente br-356 carreta itabirito onibus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay