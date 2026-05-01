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Jovens são presos por furtos de apartamentos na Região Centro-Sul de BH

Suspeitos são um homem de 19 anos e uma adolescente de 17, que foi apreendida, segundo a PMMG

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
01/05/2026 19:51

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O suspeito de 19 anos foi preso em flagrante e a adolescente, por ser menor de idade, foi apreendida por ato infracional
O suspeito de 19 anos foi preso em flagrante e a adolescente, por ser menor de idade, foi apreendida por ato infracional crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um jovem de 19 anos foi preso e uma adolescente de 17 foi apreendida suspeitos de furtarem apartamentos em um prédio no Bairro Carmo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a dupla foi detida em flagrante, nesta sexta-feira (1º/5), quando estava quase saindo do edifício onde teriam arrombado dois apartamentos e tentado, sem sucesso, entrar em um terceiro.  

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A corporação foi acionada pela síndica do prédio, que foi avisada por um dos moradores de um dos apartamentos furtados. Ele, que está viajando, alertou a síndica de que o sistema de segurança mostrou os suspeitos dentro da residência dele. 

A PMMG foi informada da aparência física dos envolvidos no crime e foi até o local, onde se deparou com a dupla no hall de entrada do prédio, prestes a sair. Segundo a corporação, eles carregavam em uma bolsa objetos pessoais dos moradores que roubaram, como joias. 

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos burlaram o sistema de identificação do prédio e conseguiram entrar, no que, em seguida, arrombaram dois apartamentos e tentaram invadir um terceiro, mas não tiveram sucesso. A PMMG informou ainda que havia um terceiro envolvido, mas que conseguiu fugir e ainda não foi identificado. Ele conseguiu fugir com itens furtados, segundo a corporação.  

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O suspeito de 19 anos foi preso em flagrante e a adolescente, por ser menor de idade, foi apreendida por ato infracional. 

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