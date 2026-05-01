Guarda civil de Contagem morre em acidente na BR-040

O guarda civil de Contagem Arlindo Junio Pereira de Almeida, de 42 anos, morreu em um acidente na BR-040, em Paracatu, na Região Noroeste do estado, nessa quinta-feira (30/4).

Em nota, a Prefeitura de Contagem lamentou a morte do agente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de corporação. A administração destacou a dedicação de Arlindo à segurança e ao bem-estar da população.

“Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas, reconhecendo sua dedicação e compromisso”, diz o comunicado.

A prefeitura também afirmou que prestará apoio à família e à Guarda Civil de Contagem, reforçando o respeito e a gratidão ao trabalho desempenhado pelo agente.

No mesmo acidente, a guarda civil Rina Elisa Miquelão Lopes da Silva sobreviveu e está recebendo atendimento médico. A administração municipal informou que torce pela recuperação da agente.

Segundo a prefeitura, Arlindo e Rina estavam em Paracatu prestando apoio técnico para a criação da Guarda Civil do município, área em que a corporação de Contagem possui experiência.

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Ao ser informado sobre o acidente, o prefeito de Contagem, Ricardo Faria (PSD), determinou o envio do secretário municipal de Defesa Social, Ivayr Soalheiro, à cidade para acompanhar o caso e prestar assistência às famílias. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.