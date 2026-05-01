Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

Guarda civil de Contagem morre em acidente na BR-040

Agente de 42 anos morreu em Paracatu; colega sobreviveu ao acidente e recebe atendimento médico

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/05/2026 14:53

compartilhe

SIGA
×
Segundo a prefeitura, Arlindo e Rina estavam em Paracatu prestando apoio técnico para a criação da Guarda Civil do município
Agente morreu em acidente ocorrido na BR-040, nessa quinta-feira (30/4) crédito: Prefeitura de Contagem/Divulgação

O guarda civil de Contagem Arlindo Junio Pereira de Almeida, de 42 anos, morreu em um acidente na BR-040, em Paracatu, na Região Noroeste do estado, nessa quinta-feira (30/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em nota, a Prefeitura de Contagem lamentou a morte do agente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de corporação. A administração destacou a dedicação de Arlindo à segurança e ao bem-estar da população.

“Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas, reconhecendo sua dedicação e compromisso”, diz o comunicado.

Leia Mais

A prefeitura também afirmou que prestará apoio à família e à Guarda Civil de Contagem, reforçando o respeito e a gratidão ao trabalho desempenhado pelo agente.

No mesmo acidente, a guarda civil Rina Elisa Miquelão Lopes da Silva sobreviveu e está recebendo atendimento médico. A administração municipal informou que torce pela recuperação da agente.

Segundo a prefeitura, Arlindo e Rina estavam em Paracatu prestando apoio técnico para a criação da Guarda Civil do município, área em que a corporação de Contagem possui experiência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao ser informado sobre o acidente, o prefeito de Contagem, Ricardo Faria (PSD), determinou o envio do secretário municipal de Defesa Social, Ivayr Soalheiro, à cidade para acompanhar o caso e prestar assistência às famílias. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-040 contagem minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay