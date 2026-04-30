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NA FRENTE DA FILHA

MG: MP denuncia guarda por matar esposa a tiros após ela pintar as unhas

Crime aconteceu em Uberaba, no Triângulo, no último 8 de março, data em que é celabrado o Dia Internacional da Mulher

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
30/04/2026 23:50 - atualizado em 30/04/2026 23:52

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Denúncia foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica do Ministério Público de Uberaba
Denúncia foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica do Ministério Público de Uberaba crédito: Google Street View/Reprodução

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou, nesta quinta-feira (30), um guarda municipal de 33 anos por feminicídio contra a companheira, de 36, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a acusação, a mulher foi morta a tiros na presença da filha do casal, de apenas 8 anos. O crime aconteceu no último 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

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Conforme a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica de Uberaba, o acusado já está preso e, além da condenação criminal, o órgão pede a perda do cargo público e a destituição do poder familiar em relação à filha. Também foi solicitada indenização por danos morais e materiais à criança, que presenciou o assassinato da mãe.

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Conforme a investigação, o guarda municipal teria se irritado após a companheira decidir pintar as unhas. Ele teria interpretado, sem fundamento, o ato como sinal de traição. Em seguida, usando uma pistola calibre 9 milímetros, o homem efetuou um disparo à queima-roupa na região do olho esquerdo da vítima, enquanto ela estava sentada no sofá da casa da família.

Após o crime, ainda segundo a denúncia, o suspeito tentou alterar a cena ao arrastar o corpo até o carro e levar a mulher a um hospital municipal, alegando falsamente que ela havia cometido suicídio.

O Ministério Público afirma ainda que o denunciado ameaçou a própria filha para que ela não contasse o que havia acontecido a familiares ou à polícia.

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A promotoria apontou como qualificadoras do crime o motivo torpe, o recurso que dificultou a defesa da vítima, o uso de arma de fogo de uso restrito, a prática do homicídio na presença de descendente e o fato de a vítima ser mãe e responsável por criança.

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