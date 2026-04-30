MG: MP denuncia guarda por matar esposa a tiros após ela pintar as unhas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou, nesta quinta-feira (30), um guarda municipal de 33 anos por feminicídio contra a companheira, de 36, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a acusação, a mulher foi morta a tiros na presença da filha do casal, de apenas 8 anos. O crime aconteceu no último 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

Conforme a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica de Uberaba, o acusado já está preso e, além da condenação criminal, o órgão pede a perda do cargo público e a destituição do poder familiar em relação à filha. Também foi solicitada indenização por danos morais e materiais à criança, que presenciou o assassinato da mãe.

Conforme a investigação, o guarda municipal teria se irritado após a companheira decidir pintar as unhas. Ele teria interpretado, sem fundamento, o ato como sinal de traição. Em seguida, usando uma pistola calibre 9 milímetros, o homem efetuou um disparo à queima-roupa na região do olho esquerdo da vítima, enquanto ela estava sentada no sofá da casa da família.

Após o crime, ainda segundo a denúncia, o suspeito tentou alterar a cena ao arrastar o corpo até o carro e levar a mulher a um hospital municipal, alegando falsamente que ela havia cometido suicídio.

O Ministério Público afirma ainda que o denunciado ameaçou a própria filha para que ela não contasse o que havia acontecido a familiares ou à polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A promotoria apontou como qualificadoras do crime o motivo torpe, o recurso que dificultou a defesa da vítima, o uso de arma de fogo de uso restrito, a prática do homicídio na presença de descendente e o fato de a vítima ser mãe e responsável por criança.