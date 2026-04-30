Violência dupla

Homem dá facada em esposa e queima casa em Uberlândia

A vítima foi socorrida e levada para a UAI do Bairro Planalto. O suspeito fugiu após o crime e ainda não havia sido localizado

Vinicius Lemos - Especial para o EM
30/04/2026 20:58

Polícia Militar foi acionada para ocorrência de violência doméstica em Uberlândia crédito: Divulgação/Sejusp

Uma mulher de 50 anos ficou ferida após ser atacada pelo companheiro na madrugada de quarta-feira (29/4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O homem também é suspeito de provocar um incêndio na casa onde o casal vivia.

O caso foi registrado no Bairro Morada Nova e, segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após um desentendimento entre os dois. Durante a briga, o suspeito teria atingido a mulher com uma faca e a agredido de outras formas. Mesmo ferida, ela conseguiu pedir socorro.

Após as agressões, o homem colocou fogo em móveis da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, que ficaram concentradas principalmente na sala. Outros cômodos foram atingidos pela fumaça.

A vítima foi socorrida e levada para a UAI do Bairro Planalto. De acordo com as informações iniciais, ela estava consciente no momento do atendimento e, depois, foi encaminhada para um local seguro.

O suspeito fugiu após o crime e ainda não havia sido localizado até a tarde desta quinta.

