Três homens que hackeavam contas bancárias são presos com R$ 10 mil

Três homens foram presos na tarde de quarta-feira (29), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeitos de estelionato, por meio de fraude bancária. Com eles, foram apreendidos cerca de R$ 10 mil em espécie e 26 cartões de crédito.

A Polícia Militar recebeu a informação de que um grupo fazia vários saques em um supermercado no Bairro Luizote de Freitas. A ação levou à desconfiança sobre a licitude dos saques. Um dos homens foi preso ainda no local.

Outros dois suspeitos fugiram em um carro, mas foram encontrados pouco depois no Bairro Maravilha.

A PM informou que o grupo conseguia dados de contas bancárias de forma irregular e transferia valores para contas abertas em nome de terceiros. Depois, o dinheiro era sacado com o uso de cartões.

Os três admitiram a participação no esquema, mas alegaram que não eram os cabeças do esquema. Eles também informaram que outras pessoas envolvidas estariam fora da cidade.

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Os suspeitos, o dinheiro, os cartões e o veículo foram levados para a delegacia. O caso segue em investigação para identificar outros participantes.

