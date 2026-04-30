Ciclista morre atropelado por caminhão em Sabará
O acidente ocorreu em uma avenida sem ciclovia e acostamento. O caminhoneiro afirma ter tentado desviar, a vítima morreu na hora
Um ciclista de 68 anos morreu atropelado nesta quinta-feira (30/4) depois de bater em um caminhão que carregava cimento. O acidente foi às 8h45 na Avenida Alberto Scharle, Bairro Paciência, em Sabará, na Grande BH.
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG) a via não possui ciclovia ou acostamento e o impacto causou a amputação de alguns membros da vítima, que morreu na hora.
À Polícia Militar (PMMG), o motorista de 25 anos disse que viu o ciclista fazendo o trajeto no mesmo sentido, próximo ao meio-fio, e que precisou invadir alguns centímetros da contramão para desviar. No entanto, ao voltar para a faixa de rolamento, viu pelo retrovisor que um motociclista sinalizava para que ele parasse o veículo.
A PMMG afirma que o caminhoneiro estava muito abalado e imediatamente pediu ao motociclista que chamasse as autoridades. Ele afirma não ter sentido o momento do atropelamento.
Um teste de bafômetro foi realizado e nenhum sinal de álcool foi detectado.
A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local e o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML). O único pertence encontrado com a vítima foi um telefone celular, devolvido para a família.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima