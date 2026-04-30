Assine
overlay
Início Gerais
FATALIDADE

Ciclista morre atropelado por caminhão em Sabará

O acidente ocorreu em uma avenida sem ciclovia e acostamento. O caminhoneiro afirma ter tentado desviar, a vítima morreu na hora

Publicidade
Carregando...
Fernanda Santiago*
Repórter
30/04/2026 17:29

compartilhe

SIGA
×
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente crédito: Redes sociais/Reprodução

Um ciclista de 68 anos morreu atropelado nesta quinta-feira (30/4) depois de bater em um caminhão que carregava cimento. O acidente foi às 8h45 na Avenida Alberto Scharle, Bairro Paciência, em Sabará, na Grande BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG) a via não possui ciclovia ou acostamento e o impacto causou a amputação de alguns membros da vítima, que morreu na hora.

À Polícia Militar (PMMG), o motorista de 25 anos disse que viu o ciclista fazendo o trajeto no mesmo sentido, próximo ao meio-fio, e que precisou invadir alguns centímetros da contramão para desviar. No entanto, ao voltar para a faixa de rolamento, viu pelo retrovisor que um motociclista sinalizava para que ele parasse o veículo. 

A PMMG afirma que o caminhoneiro estava muito abalado e imediatamente pediu ao motociclista que chamasse as autoridades. Ele afirma não ter sentido o momento do atropelamento.

Um teste de bafômetro foi realizado e nenhum sinal de álcool foi detectado.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local e o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML). O único pertence encontrado com a vítima foi um telefone celular, devolvido para a família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay