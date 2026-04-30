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CRIME BRUTAL

Ação policial no Sul de Minas captura 7 envolvidos em execução de mulhe

Vítima foi morta a pedradas e pauladas em 29 de março deste ano, na cidade de Machado; um adolescente, de 17 anos, foi apreendido

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
30/04/2026 18:57

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Sete pessoas, quatro homens e três mulheres, foram presas nessa quarta-feira (29/4) suspeitas de envolvimento no homicídio de uma mulher de 48 anos, que foi morta a pedradas e pauladas
Sete pessoas, quatro homens e três mulheres, foram presas nessa quarta-feira (29/4) suspeitas de envolvimento no homicídio de uma mulher de 48 anos, que foi morta a pedradas e pauladas crédito: Divulgação PCMG

Sete pessoas – quatro homens e três mulheres – foram presas nessa quarta-feira (29/4) suspeitas de envolvimento no homicídio de uma mulher, de 48 anos, morta a pedradas e pauladas. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a operação que resultou nas prisões ocorreu em Machado, no Sul do estado. A corporação informou que o crime ocorreu em 29 de março deste ano na mesma cidade, no Bairro Santa Luiza. 

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Além das sete prisões, a corporação informou que um adolescente, de 17 anos, também foi apreendido por determinação judicial. Segundo a PCMG, no dia do crime, um outro suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).  

Na operação dessa quarta-feira, denominada "Réquiem", também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de celulares, roupas importantes para a investigação e porções de substância semelhante à maconha, conforme divulgou a PCMG. 

Ainda segundo a corporação, os sete presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. O adolescente foi levado ao sistema socioeducativo. As investigações continuam.  

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“A operação mobilizou 35 policiais civis e 10 viaturas, reunindo equipes de Machado e de outros municípios da Delegacia Regional de Alfenas”, informou a Polícia Civil. 

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