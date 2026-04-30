PF desvenda esquema de tráfico de armas vindas de China e EUA para Minas

Um esquema de tráfico armas de fogo vindas de países como China e Estados Unidos, e, de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) foi alvo da Operação Entreposto, da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (30/4), em Varginha, no Sul de Minas.

Com a autorização da Justiça Federal, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos endereços dos investigados. Armas, munições, peças, acessórios, documentos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos.

Segundo a polícia, a investigação apontou uma estrutura de comércio ilegal, contrabando e descaminho (exportação ou venda de mercadoria estrangeira sem passagem pela alfândega e pagamento de impostos), e também de tráfico internacional dessas peças e acessórios para armamento vindos de Caldas, na mesma região.

A PF descobriu um trabalho de aquisição, armazenamento e venda de produtos controlados muito bem estruturado, que operava também através de plataformas digitais, enviando itens de Minas Gerais para vários estados do Brasil.

Os suspeitos registrados como CACs teriam utilizado essa brecha para comprar os produtos e depois revendê-los ilegalmente. Os Certificados de Registro (CR) de todos os acessórios e portadores foram revogados.

Segundo as autoridades, parte dos destinatários são agentes públicos, outros são CACs e pessoas com antecedentes criminais. Alguns são ligados a facções criminosas do Rio de Janeiro (SE).

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Os suspeitos podem responder por crimes cujas penas passam de 12 anos de prisão. A PF afirmou que o material apreendido será analisado, e os demais envolvidos encontrados.