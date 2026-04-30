Operação da PCMG prende um suspeito e cumpre 16 mandados de busca em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou nesta quinta-feira (30/4) a operação Imperium com cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão nas regiões Oeste, Norte e Barreiro com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Belo Horizonte. A ação foi coordenada pelas 2ª e 4ª delegacias de Polícia Civil do Barreiro.

Os aglomerados Vila Cemig, Morro das Pedras e Ventosa, e os Bairros Buritis e Zilah Spósito, que já são monitorados pela PCMG, foram os alvos da operação. O monitoramento da Polícia ocorre de forma intensiva nas regiões por causa do envolvimento de indivíduos com o comércio ilícito de entorpecentes.

Como resultado dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos nove aparelhos celulares, quatro máquinas caça-níqueis, câmeras de vigilância, máquinas de cartão e valores em espécie. Questionada pela reportagem, a PCMG não informou a quantia em dinheiro apreendida.

Dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia, um deles preso em flagrante. Outros dois investigados seguem foragidos. A investigação continua sendo realizada pela PCMG.

Outras operações em BH

Na quarta-feira (29/4), a Pedreira Prado Lopes, região Noroeste da capital, foi alvo da operação Elo Quebrado.

A ofensiva mobilizou equipes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), polícias Militar, Civil e Federal como uma estratégia contínua de combate à chamada “governança criminal”.

No balanço inicial da operação foi realizada a prisão de sete pessoas (cinco delas em flagrante). Os detidos são suspeitos de diferentes facções apontados como líderes, integrantes intermediários e membros da base das organizações, atingindo camadas diferentes da estrutura criminosa instalada na região.

O diretor de Operações da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil, Hugo Arruda, disse que, além das prisões, a operação apreendeu drogas, armas, materiais eletrônicos e anotações que poderão apoiar novas fases da investigação, especialmente no rastreamento financeiro das organizações. O balanço da quantidade apreendida ainda não foi divulgado.

A operação foi considerada o “dia D” de uma ofensiva iniciada há cerca de uma semana pelas forças de segurança que prendeu 50 pessoas, sendo 32 por mandados judiciais em aberto e 18 em flagrante, segundo o subsecretário de Integração da Segurança Pública, Christian Vianna de Azevedo.

A Pedreira integra um mapeamento estadual realizado pelas forças de segurança pública que identifica regiões onde facções criminosas tentam ampliar a presença e a influência. O subsecretário disse que outras comunidades de Belo Horizonte e de Minas Gerais também deverão ser alvo de operações semelhantes nos próximos meses.



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima