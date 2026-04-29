Operação conjunta mira crime organizado na Pedreira Prado Lopes

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma operação integrada das forças de segurança cumpriu nesta quarta-feira (29/4) 17 mandados de busca, apreensão e prisão na Pedreira Prado Lopes (PPL), na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). Até a publicaçação desta matéria, sete pessoas foram presas durante a ação de combate ao tráfico de drogas e à organização criminosa, que segue em andamento.

A ofensiva mobilizou equipes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e das polícias Militar, Civil e Federal. Durante a coletiva, os representantes dos órgãos detalharam a ação, classificada como parte de uma estratégia contínua de combate à chamada “governança criminal” exercida por facções em comunidades da capital mineira.

Segundo o balanço divulgado, cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante o cumprimento dos mandados. Outras duas prisões ocorreram nas áreas adjacentes da comunidade.

De acordo com as autoridades, entre os sete detidos estão suspeitos de diferentes facções apontados como líderes, integrantes intermediários e membros da base das organizações, atingindo camadas diferentes da estrutura criminosa instalada na região.

A Pedreira Prado Lopes é considerada uma das áreas mais sensíveis de BH em relação à atuação do crime organizado. O objetivo é que a operação contribua para reduzir crimes e aumentar a sensação de segurança entre moradores e comerciantes da região.

As autoridades informaram ainda que ações semelhantes devem alcançar outros aglomerados da capital mineira.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos