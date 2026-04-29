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OPERAÇÃO CONTRA O CRIME ORGANIZADO

Forças de segurança se unem e fazem operação na Pedreira Prado Lopes, em BH

Ação mira combate ao crime organizado na Região Noroeste da capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/04/2026 08:44

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Vista parcial do Aglomerado Pedreira Prado Lopes, localizado no bairro Sao Cristovao, região Noroeste da Capital
Vista parcial do Aglomerado Pedreira Prado Lopes, na região Noroeste da capital mineira crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

As forças de segurança de Minas Gerais realizam, na manhã desta quarta-feira (29/4), uma grande operação na Pedreira Prado Lopes (PPL), na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

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A ação tem como objetivo combater o crime organizado e enfraquecer a chamada “governança criminal” na comunidade, considerada uma das áreas mais sensíveis da capital mineira.

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Segundo as autoridades, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão. Participam da operação equipes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal.

Uma coletiva de imprensa foi marcada para às 10h30, na Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no Centro de BH, onde serão divulgados mais detalhes sobre a ofensiva policial.

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De acordo com as forças de segurança, a intenção é ampliar a sensação de segurança para moradores da Pedreira Prado Lopes e das regiões vizinhas, seguindo estratégias semelhantes às aplicadas em outras comunidades de Belo Horizonte, como o Aglomerado da Serra.

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