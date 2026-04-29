Forças de segurança se unem e fazem operação na Pedreira Prado Lopes, em BH
Ação mira combate ao crime organizado na Região Noroeste da capital mineira
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As forças de segurança de Minas Gerais realizam, na manhã desta quarta-feira (29/4), uma grande operação na Pedreira Prado Lopes (PPL), na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).
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A ação tem como objetivo combater o crime organizado e enfraquecer a chamada “governança criminal” na comunidade, considerada uma das áreas mais sensíveis da capital mineira.
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Segundo as autoridades, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão. Participam da operação equipes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal.
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Uma coletiva de imprensa foi marcada para às 10h30, na Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no Centro de BH, onde serão divulgados mais detalhes sobre a ofensiva policial.
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De acordo com as forças de segurança, a intenção é ampliar a sensação de segurança para moradores da Pedreira Prado Lopes e das regiões vizinhas, seguindo estratégias semelhantes às aplicadas em outras comunidades de Belo Horizonte, como o Aglomerado da Serra.