Operação em Ipatinga desarticula facção presente em 5 estados
Investigação, iniciada há aproximadamente um ano, mapeou a estrutura da facção, que fazia o transporte de drogas do Mato Grosso do Sul para o Vale do Aço em MG
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Uma operação em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (28/4), desarticulou uma organização criminosa com atuação em Minas Gerais, além de municípios no Pará, na Bahia, em Pernambuco e no Piauí. Nove pessoas foram presas. As diligências foram coordenadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Ipatinga, com apoio da Polícia Civil mineira.
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A investigação, iniciada há aproximadamente um ano, mapeou a estrutura da facção, que fazia o transporte de drogas do Mato Grosso do Sul para o Vale do Aço e outras cidades da região mineira. Essa organização criminosa seria uma ramificação do PCC, segundo informado pelo Ministério Público, que é responsável pelo Gaeco.
Com isso, nesta terça-feira, foram cumpridos 47 mandados de busca, resultando na apreensão de R$ 227 mil em dinheiro, três armas de fogo, aparelhos celulares e porções de maconha. O Gaeco obteve, ainda, o bloqueio de contas bancárias de investigados e de empresas utilizadas para a lavagem de ativos. O objetivo é que imóveis e veículos de luxo adquiridos com o lucro do tráfico sejam revertidos ao Estado.
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Ao longo do último ano, ações controladas já haviam resultado em prisões em flagrante e apreensões de armas e veículos, que subsidiaram as medidas judiciais executadas hoje. Os suspeitos responderão por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e homicídio.