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Motorista despenca de barranco com carro e cai entre casas em Sabará

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h. No automóvel estavam uma mulher, de 59 anos, e uma criança, de 9 anos

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Repórter
28/04/2026 23:07

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Carro caiu entre duas residências na rua Sabiá, no Bairro Adelmolândia, em Sabará
Carro caiu entre duas residências na rua Sabiá, no Bairro Adelmolândia, em Sabará crédito: CBMMG

Uma motorista perdeu o controle do carro, desceu um barranco e o veículo ficou preso entre duas residências na tarde desta terça-feira (28/4), no Bairro Adelmolândia, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Sabiá. No automóvel estavam uma mulher, de 59 anos, e uma criança, de 9 anos.

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A criança conseguiu sair do veículo com a ajuda de moradores da região e não precisou de atendimento especializado.

Já a motorista ficou retida dentro do carro e reclamava de dores na lombar. Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima, que foi retirada do local e levada até o nível da rua.

Em seguida, a mulher foi encaminhada a uma unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica.

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Conforme relato da própria condutora, ela não se recorda do que provocou a perda de controle da direção.

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