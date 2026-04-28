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Sete novos radares passam a fiscalizar rodovias no Triângulo

Segundo concessionária, os dispositivos foram instalados em trechos de grande fluxo de veículos e em áreas com circulação de pedestres

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
28/04/2026 19:27

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Sete novos radares passam a fiscalizar rodovias no Triângulo
Sete novos radares passam a fiscalizar rodovias no Triângulo crédito: DivulgaÃ§Ã£o/EPR TriÃ¢ngulo

Sete novos radares de velocidade começam a operar nesta semana em rodovias que cortam o Triângulo Mineiro. Os equipamentos estavam em funcionamento educativo desde 21 de abril e, a partir de agora, passam a autuar motoristas que excederem os limites.

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De acordo com a concessionária EPR Triângulo, os dispositivos foram instalados em trechos de grande fluxo de veículos e em áreas com circulação de pedestres, com o objetivo de reforçar a segurança viária.

Três dos pontos terão limite de 60 km/h: na MGC-462, no km 20, em Patrocínio; na LMG-798, no km 14, sentido Uberaba; e na MG-427, no km 55, em Conceição das Alagoas.

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Na BR-365, há novos equipamentos em pontos estratégicos. Nos km 597 e 599, em Uberlândia, e no km 591, sentido Araguari, o limite será de 80 km/h. Já no km 583, em Indianópolis, a velocidade máxima permitida será de 50 km/h, em frente à Escola Municipal José Barbosa de Miranda.

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Com a ativação dos novos dispositivos, as rodovias estaduais de Minas Gerais passam a contar com 673 radares fixos em operação.

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