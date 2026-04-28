Projeto de bairro no antigo Aeroporto Carlos Prates será assinado em junho

O convênio para criação de um novo bairro no terreno do antigo Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte (MG), deve ser assinado até o fim de junho pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o governo federal. O projeto prevê a construção de 4.500 moradias, sendo 70% destinadas à habitação de interesse social e o restante para livre comercialização.

O Aeroporto Carlos Prates funcionou por mais de 80 anos em Belo Horizonte e teve as operações encerradas definitivamente em abril de 2023. A área, com mais de 500 mil metros quadrados, passou então a ser incorporada ao projeto de reurbanização da capital.

Nesta terça-feira (28/4), o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou que as discussões sobre o empreendimento vêm sendo realizadas desde o ano passado e que a assinatura da parceria está prevista para o meio deste ano.

“A gente está discutindo. Na verdade, a gente já está discutindo desde o ano passado. Está marcada para o meio do ano, pelo governo federal, a assinatura desse convênio, dessa parceria. Mas, dentro dessa assinatura, todas as discussões serão esgotadas. Não vai existir uma assinatura sem as discussões serem esgotadas no que se refere à criação de um novo bairro em Belo Horizonte”, declarou.

O prefeito também ressaltou que a prefeitura quer garantias de mobilidade antes da implantação do empreendimento. Segundo ele, o município defende a criação do novo bairro e a implantação da infraestrutura prevista, mas considera essencial assegurar melhorias no trânsito e nos acessos da região para atender tanto os moradores que já utilizam a área quanto os futuros habitantes do novo empreendimento.

Apesar do avanço da urbanização, a construção das moradias ainda depende da conclusão de estudos técnicos e urbanísticos que irão embasar o projeto definitivo. A expectativa da PBH é que o novo bairro esteja pronto para ser habitado nos próximos quatro anos.

Atualmente, está aberta até o dia 30 de abril a Consulta Pública nº 174/2026, conduzida pela Caixa Econômica Federal (CEF), para contratação de uma empresa de consultoria técnica especializada responsável pelos estudos necessários à implantação do empreendimento.

Segundo a Secretaria Municipal de Política Urbana, a PBH segue em articulação com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e a Caixa Econômica Federal para viabilizar o projeto.

No projeto apresentado pela PBH, o terreno do antigo Aeroporto Carlos Prates foi dividido em dois setores, tendo como referência a antiga pista de pousos e decolagens. Em uma das áreas, localizada próxima ao Anel Rodoviário e à avenida Pedro II, estão previstos equipamentos voltados ao lazer, esporte e cultura, incluindo o Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira, já entregue à população, além de um centro esportivo e um centro cultural.

Já no setor voltado para a região do bairro Carlos Prates, o planejamento prevê uma avenida central cercada por grandes quarteirões destinados às áreas residenciais. É nessa parte do terreno que já começaram a funcionar o Centro de Saúde Conselheiro Valdir Matos de Lima e uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI).

O projeto elaborado pela PBH prevê ainda a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e novos acessos viários interligando as ruas Camilo de Brito, Ocidente e Pauliceia.

Desde agosto de 2025, funciona no local o Centro de Saúde Conselheiro Valdir Matos de Lima, construído por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), na Rua Saúde, 455, no bairro Padre Eustáquio. A unidade atende temporariamente cerca de 20 mil usuários do Centro de Saúde Jardim Montanhês, cuja sede passa por reconstrução.

A área também recebeu uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), inaugurada em fevereiro deste ano, com capacidade para 440 alunos e estrutura acessível. O terreno também abriga o Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira, conhecido como Parque do Aeroporto. A primeira etapa da revitalização foi inaugurada em dezembro de 2024, com campo de futebol, quadras poliesportivas, academia a céu aberto, parquinho infantil, banheiros adaptados, guarita e áreas administrativas.

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Já a segunda etapa segue em obras, incluindo melhorias em acessibilidade, pista de skate, áreas de convivência e infraestrutura geral. Antes das intervenções, o espaço enfrentava problemas de abandono, com mato alto, lixo e entulho acumulados.