Aeroporto de Ilhéus mantém fluxo relevante de passageiros

O Aeroporto de Ilhéus segue como um dos principais pontos de chegada de visitantes ao litoral sul baiano, mantendo papel relevante na conexão da região com outros mercados emissores de turismo. Dados recentes mostram que o terminal registrou a movimentação de 40.197 passageiros entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro, o que reforça a importância da cidade na circulação turística do estado durante a atual alta temporada.

A movimentação do aeroporto acompanha a relevância de Ilhéus como destino turístico e como base de acesso para outros municípios do sul da Bahia. Além de atender visitantes que têm a cidade como destino final, o terminal também funciona como ponto de entrada para roteiros que incluem praias, experiências culturais e passeios em diferentes áreas da região.

De acordo com Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, a estrutura de acesso tem influência direta no planejamento dos visitantes. “O aeroporto tem papel importante na chegada de turistas à região. Esse fluxo ajuda a fortalecer Ilhéus como ponto de partida para diferentes experiências no sul da Bahia”, afirma.

Com a manutenção de um volume expressivo de passageiros, o Aeroporto de Ilhéus segue como um elemento estratégico para o turismo regional, contribuindo para o deslocamento de visitantes e para a dinâmica do setor no litoral sul baiano.

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