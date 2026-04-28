MG: motorista morre atropelado após parar carreta com defeito na BR-365

Um motorista de 53 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite de segunda-feira (27/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma carreta que havia parado na trincheira do Bairro Taiaman por apresentar problema mecânico.

Ele entrou debaixo da carreta para fazer o reparo e, ao sair, foi atingido por outro caminhão que trafegava pela rodovia.

O condutor do veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

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A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Clínicas da UFU, onde morreu. A Polícia Rodoviária Federal atua para identificar o caminhão envolvido.