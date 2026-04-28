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TRÁFICO DE DROGAS

MG: motorista é preso com 130 kg de maconha na BR-262

Motorista disse que levaria a droga de Uberaba (MG) para Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/04/2026 06:20 - atualizado em 28/04/2026 07:16

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O condutor disse que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga
O condutor disse que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga crédito: PRF/Reprodução

Um homem de 27 anos foi preso com cerca de 130 quilos de maconha na madrugada desta terça-feira (28/4), durante fiscalização na BR-262, em Bom Despacho (MG), no Centro-Oeste do estado.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga era transportada no porta-malas de um carro de passeio abordado nas proximidades do município.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o motorista apresentava nervosismo excessivo. Além disso, um forte cheiro de maconha vinha do interior do veículo, o que motivou uma busca detalhada.

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No porta-malas, foram encontrados três sacos contendo aproximadamente 130,5 kg da droga.

Questionado, o condutor afirmou que pegou o entorpecente em Uberaba (MG) e faria a entrega em Belo Horizonte (MG). Ele disse ainda que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

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O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Bom Despacho.

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