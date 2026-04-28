Igreja pede orações para vítimas de acidente de ônibus em Uberaba

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar (PIBBCA), em São Paulo, emitiu uma nota de pesar pela morte de duas pessoas na madrugada desta terça-feira (28/4). Um ônibus que levava 57 fiéis em uma excursão religiosa colidiu com uma carreta em Uberaba (MG), no Triângulo.

“Neste momento de dor, pedimos que orem pelas famílias enlutadas e por todos os nossos irmãos e irmãs que foram encaminhados aos hospitais da região. Em especial, pedimos que intensifiquem suas orações pelas irmãs Elena e Eliete, que estão em estado grave”, diz a postagem no Instagram.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o ônibus saiu da cidade de Buritirama (BA) em direção à São Paulo (SP), retornando de uma excursão religiosa. Um dos motoristas, de 52 anos, e uma passageira, de 54, morreram no local. Outras 36 pessoas ficaram feridas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Devido ao alto número de vítimas, houve necessidade de distribuição para diferentes unidades hospitalares, conforme a gravidade e a especificidade de cada caso. Os casos mais graves foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.