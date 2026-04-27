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MG-050

Tombamento de carreta deixa vítima presa às ferragens em rodovia mineira

Veículo transportava minério quando se acidentou no Km 304 da rodovia, no município de Capitólio, no Sul de Minas

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Estado de Minas
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Repórter
27/04/2026 22:20

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Carreta tombada em acidente: imagem mostra cabine do veículo voltada para baixo, apoiada no guard rail de rodovia MG-050, no município de Capitólio; homens do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e curiosos são vistos à direita, perto do veículo
Acidente ocorreu no Km 304 da MG-050, no município de Capitólio, no Sul de Minas crédito: CBMMG/Divulgação

O motorista de uma carreta da marca Scania, que transportava minério, ficou preso às ferragens após o veículo sofrer um tombamento na MG-050. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu no km 304 da rodovia, no município de Capitólio, no Sul de Minas.

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Quando a equipe do CBMMG chegou ao local do acidente, encontrou a cabine do veículo voltada para baixo, apoiada no guard-rail da via. O homem estava consciente, porém impossibilitado de sair. Ele era o único ocupante do veículo. 

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Os militares imobilizaram o motorista e, em seguida, conseguiram retirá-lo da cabine do veículo de carga. Ele foi levado a uma unidade de saúde por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

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Ainda segundo o CBMMG, a carreta seguia em direção a Passos, também na Região Sul do estado, quando ocorreu o tombamento. Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas do acidente.

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