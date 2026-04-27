Tombamento de carreta deixa vítima presa às ferragens em rodovia mineira
Veículo transportava minério quando se acidentou no Km 304 da rodovia, no município de Capitólio, no Sul de Minas
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O motorista de uma carreta da marca Scania, que transportava minério, ficou preso às ferragens após o veículo sofrer um tombamento na MG-050. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu no km 304 da rodovia, no município de Capitólio, no Sul de Minas.
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Quando a equipe do CBMMG chegou ao local do acidente, encontrou a cabine do veículo voltada para baixo, apoiada no guard-rail da via. O homem estava consciente, porém impossibilitado de sair. Ele era o único ocupante do veículo.
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Os militares imobilizaram o motorista e, em seguida, conseguiram retirá-lo da cabine do veículo de carga. Ele foi levado a uma unidade de saúde por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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Ainda segundo o CBMMG, a carreta seguia em direção a Passos, também na Região Sul do estado, quando ocorreu o tombamento. Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas do acidente.