Acidente na BR-040 mata motociclista e trava trânsito na Grande BH
Até as 7h15 desta segunda-feira (27/4) havia 10 quilômetros de congestionamento na rodovia. Via segue interditada e PRF aguarda perícia e rabecão no local
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Um motociclista, de idade não divulgada, morreu em um acidente na BR-040, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (27/4). O acidente ocorreu na altura do km 525 e causa congestionamento.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria batido na traseira de uma carreta. O motorista fugiu após o acidente.
Segundo a PRF, a pista tem duas faixas interditadas no sentido Sete Lagoas (MG). Os policiais esperam pela perícia e o rabecão.
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A concessionária Via Cristais informou que a lentidão chegava a 10 quilômetros por volta de 7h15. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o congestionamento.