Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente na BR-040 mata motociclista e trava trânsito na Grande BH

Até as 7h15 desta segunda-feira (27/4) havia 10 quilômetros de congestionamento na rodovia. Via segue interditada e PRF aguarda perícia e rabecão no local

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/04/2026 08:44

compartilhe

SIGA
×
Motociclista morre em acidente na BR-040. Rodovia tem congestionamento na manhã desta segunda-feira (27/4)
Motociclista morre em acidente na BR-040. Rodovia tem congestionamento na manhã desta segunda-feira (27/4) crédito: Redes sociais/Reprodução

Um motociclista, de idade não divulgada, morreu em um acidente na BR-040, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (27/4). O acidente ocorreu na altura do km 525 e causa congestionamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria batido na traseira de uma carreta. O motorista fugiu após o acidente.

Segundo a PRF, a pista tem duas faixas interditadas no sentido Sete Lagoas (MG). Os policiais esperam pela perícia e o rabecão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A concessionária Via Cristais informou que a lentidão chegava a 10 quilômetros por volta de 7h15. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o congestionamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-040 carreta contagem motociclista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay