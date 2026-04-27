Acidente na BR-040 mata motociclista e trava trânsito na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista, de idade não divulgada, morreu em um acidente na BR-040, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (27/4). O acidente ocorreu na altura do km 525 e causa congestionamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria batido na traseira de uma carreta. O motorista fugiu após o acidente.

Segundo a PRF, a pista tem duas faixas interditadas no sentido Sete Lagoas (MG). Os policiais esperam pela perícia e o rabecão.

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A concessionária Via Cristais informou que a lentidão chegava a 10 quilômetros por volta de 7h15. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o congestionamento.